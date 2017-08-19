بسب موجة برد.. ميسي يفتح أبواب مطعمه مجانا للمحتاجين

على عكس الموجة الحارة التي تشهدها حاليا كثير من الدول في نصف الكرة الشمالي، تعيش الأرجنتين طقسا باردا انخفضت فيه درجات الحرارة بشدة. ولهذا قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخطوة إنسانية معتبرة، حيث أمر العمال في مطعمه بمسقط رأسه، مدينة روساريو، بتوزيع الطعام مجانا على المحتاجين، وخصوصا المشردين.

مطعم ميسي اسمه "في آي بي روساريو"، ويقول مدير المطعم، حسبما نقل موقع "شبورت بوزر" الألماني، إنه منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي يوفر المطعم للمشردين خصوصا الطعام والشراب مجانا بين الساعة السابعة والساعة التاسعة مساء. ومن المخطط أن يدوم هذا الأمر حتى 20 يوليو/ تموز الجاري.

ويتلقى الفقراء أيضا دعما من قبل نادي "ريفر بليت" في بيونس أيرس، حيث يفتح النادي أبوابه منذ بضعة أيام ليقدم لهم ملاذا للمبيت في طرقات أسفل مدرجات الملعب مع حصولهم على الطعام أيضا. وتقول وسائل إعلام أرجنتينية إن موجة البرد في البلاد تسببت في موت خمسة أشخاص، حسبما ذكر "شبورت بوزر".

ص.ش