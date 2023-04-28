بسبب يقظة موظف.. اكتشاف عيب في إحدى طائرات بوينغ

بعد وقت قصير من إعلان شركة بوينغ Boeing أنها ستزيد معدل الإنتاج الشهري لطائرتها من طراز 737 Max خلال فترة وجيزة للغاية، كان على الشركة المصنعة أن تعترف بوجود خطأ في عملية إنتاج الذيل للعديد من طائراتها من هذا النوع والتي تم إنتاجها مؤخراً.

أبلغت شركة سبيريت آيروسيستمز Spirit Aerosystems شركة بوينغ أن الأمر يتعلق بنقطتين من إجمالي ثماني نقاط يتصل عبرها الذيل بجسم الطائرة. يقول تقرير الشركة إنه تم استخدام "عملية تصنيع غير قياسية" للذيل، الأمر الذي اعترفت به الشركة لتصرح لاحقاً بأنها تتوقع عددًا أقل من عمليات التسليم على المدى القصير نتيجة لعمليات إصلاح الخلل في ذيل الطائرات التي أنتجت مؤخراً.

وفي تصريحات أدلى بها قبل أيام، قال المدير المالي للشركة إن بوينغ لا تزال تخطط لزيادة الإنتاج من 31 إلى 38 طائرة بوينغ 737 ماكس شهريًا، وأكد أن الشركة المصنعة ستحافظ أيضًا على هدفها المتمثل في تسليم 400 إلى 450 طائرة هذا العام. كما أنها لا تزال تعتقد أن بإمكانها الوصول إلى معدل 50 طائرة بين عامي 2025 و 2026، وفق ما ذكر موقع فوكوس الألماني.

لكن هذا التصريح يتضارب مع الخبر السيء المتعلق بمشكلة الذيل، ففي نهاية الربع الأول من العام الحالي، كان لدى بوينغ حوالي 225 طلب تسليم لهذا الطراز من الطائرات منها 138 طلباً لعملاء في الصين، وفقًا لويست الذي أضاف: "من بين تلك الطائرات البالغ عددها 225، يحتاج حوالي 75 بالمائة منها إلى إعادة فحص وتعديل لهيكل الطائرة، ومن المرجح أن يرتفع عدد الطائرات التي ستبقى في المخازن لفترة أطول في الربع الثاني من هذا العام قبل إتمام التعديلات، مع استمرار توقعاتنا بأن يتم تسليم معظمها بحلول نهاية عام 2024".

ويشير الخبراء إلى أن هناك حاجة إلى إعادة العمل على ما يقرب من 170 طائرة لدى الشركة والتي تتطلب تتطلب إجراء تعديلات هندسية على الذيل.

ولم توضح بوينغ ما إذا كان الخلل يؤثر أيضًا على الطائرات التي تم تسليمها بالفعل أم لا، وإذا كان الأمر كذلك فمن غير المعروف كم عدد تلك الطائرات التي تعاني من تلك المشكلة، لكن ديفيد كالهون الرئيس التنفيذي للمجموعة قال: "لا توجد مشكلة فورية تتعلق بسلامة الطيران على متن هذا الطراز ويمكن للأسطول الاستمرار في العمل بأمان."

وأوضح أيضًا أن مشكلة اتصال الذيل بجسم الطائرة ظهرت بعد أن لاحظها أحد المهندسين بشركة Spirit Aerosystems. وأشاد رئيس شركة بوينغ بالموظف الذي كان يراقب عملية الإنتاج وأبدى ملاحظته في تقريره الفني، وشجع كالهون جميع الموظفين والفنيين على التصرف بالطريقة نفسها.

ع.ح./