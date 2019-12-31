بسبب "ميليشيات طائفية" واشنطن تحذر مواطنيها من السفر للعراق

رغم انسحاب أنصار ميليشيات عراقية تدعمها إيران من محيط السفارة الأمريكية يوم الأربعاء بعد قيامهم باقتحامه ورشق المبنى بالحجارة في احتجاجات استمرت ليومين، حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر للعراق، وأكدت أن "المواطنين الأمريكيين في العراق عرضة بصورة كبيرة لأعمال عنف وخطف".

وجاء انسحاب الجماعات المسلحة الموالية لطهران بعد أن أرسلت واشنطن قوات إضافية وهددت بالانتقام من إيران. وقالت واشنطن في نشرة حمراء نشرتها على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن "ميليشيا طائفية مناهضة للولايات المتحدة قد تهدد المواطنين الأمريكيين والمصالح الغربية في أنحاء العراق". يأتي هذا بعد إعلان السفارة في وقت سابق من يوم أمس تعليق كافة العمليات القنصلية بها حتى إشعار آخر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن "من هاجم السفارة إرهابيون وليسوا محتجين". وجاءت الاحتجاجات في محيط السفارة بعد قصف أمريكي لمواقع لكتائب حزب الله العراقي في كل من العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 50 آخرين. وقالت الولايات المتحدة إن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي قبل أيام.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء إن العراق سيواصل تحمل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين في البلاد. وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تحدثت اليوم (الأربعاء) مع رئيس الوزراء العراقي (عادل) عبد المهدي، الذي وافق على أن العراق سيواصل الالتزام بمسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين وإبعاد المهاجمين المدعومين من إيران عن السفارة الأمريكية في بغداد". وأضاف: "سنواصل التعاون لمساءلة إيران ووكلائها". واتهم بومبيو النظام الإيراني بأنه "نسق الهجوم الذي نفذه الإرهابيون ضد سفارة الولايات المتحدة في بغداد". وأضاف: "لا ينبغي أن يختلط ذلك بالجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين الذين هم في الشوارع منذ (تشرين أول) أكتوبر لاستنكار الفساد الذي صدره النظام الإيراني للعراق".

على صعيد آخر، قال مايك بومبيو مساء الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد التزام تل أبيب الراسخ بالتصدي لإيران. جاء ذلك في تغريدة نشرها بومبيو عبر حسابه على تويتر. وأوضح: "تحدثت اليوم مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذي أكد مجددا التزام إسرائيل الراسخ بالتصدي لإيران، وأدان الهجوم على سفارتنا في بغداد".

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/رويترز)