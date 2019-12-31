بسبب "ميليشيات طائفية" واشنطن تحذر مواطنيها من السفر للعراق

رغم انسحاب أنصار ميليشيات عراقية تدعمها إيران من محيط السفارة الأمريكية يوم الأربعاء بعد قيامهم باقتحامه ورشق المبنى بالحجارة في احتجاجات استمرت ليومين، حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر للعراق، وأكدت أن "المواطنين الأمريكيين في العراق عرضة بصورة كبيرة لأعمال عنف وخطف".
وجاء انسحاب الجماعات المسلحة الموالية لطهران بعد أن أرسلت واشنطن قوات إضافية وهددت بالانتقام من إيران. وقالت واشنطن في نشرة حمراء نشرتها على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن "ميليشيا طائفية مناهضة للولايات المتحدة قد تهدد المواطنين الأمريكيين والمصالح الغربية في أنحاء العراق". يأتي هذا بعد إعلان السفارة في وقت سابق من يوم أمس تعليق كافة العمليات القنصلية بها حتى إشعار آخر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن "من هاجم السفارة إرهابيون وليسوا محتجين". وجاءت الاحتجاجات في محيط السفارة بعد قصف أمريكي لمواقع لكتائب حزب الله العراقي في كل من العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 50 آخرين. وقالت الولايات المتحدة إن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي قبل أيام.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء إن العراق سيواصل تحمل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين في البلاد. وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تحدثت اليوم (الأربعاء) مع رئيس الوزراء العراقي (عادل) عبد المهدي، الذي وافق على أن العراق سيواصل الالتزام بمسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين وإبعاد المهاجمين المدعومين من إيران عن السفارة الأمريكية في بغداد". وأضاف: "سنواصل التعاون لمساءلة إيران ووكلائها". واتهم بومبيو النظام الإيراني بأنه "نسق الهجوم الذي نفذه الإرهابيون ضد سفارة الولايات المتحدة في بغداد". وأضاف: "لا ينبغي أن يختلط ذلك بالجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين الذين هم في الشوارع منذ (تشرين أول) أكتوبر لاستنكار الفساد الذي صدره النظام الإيراني للعراق".
على صعيد آخر، قال مايك بومبيو مساء الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد التزام تل أبيب الراسخ بالتصدي لإيران. جاء ذلك في تغريدة نشرها بومبيو عبر حسابه على تويتر. وأوضح: "تحدثت اليوم مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذي أكد مجددا التزام إسرائيل الراسخ بالتصدي لإيران، وأدان الهجوم على سفارتنا في بغداد".
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/رويترز)
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
استقالة لم تقنع المتظاهرين
استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
لم يصمد أمام الاحتجاجات
دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
الرصاص الحي ضد المحتجين
مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات
في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
هجوم على قنصليات إيران
مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
السيستاني يدعم المحتجين
في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
تكتيك غير مسبوق!
مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
"إيران بره بره".. وخامنئي يرد
كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!
بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
مقتدى الصدر يسحب دعمه!
شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.
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احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية
"بغداد حرة حرة"..
اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م