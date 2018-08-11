بسبب موجة الجفاف..ألمانيا تقدم تعويضات بالملايين لمزارعيها

تعتزم برلين دفع 340 مليون يورو كتعويضات للمزارعين الألمان بعد موجة جفاف غير مسبوقة مستمرة منذ أربعة أشهر تهدد بقاء عشرة آلاف مزرعة في البلاد. هذا ما أعلنت عنه الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (22 آب/ أغسطس 2018) على لسان وزيرة الزراعة يوليا كروكنر.
وقالت كلوكنر خلال مؤتمر صحافي "موجة الجفاف هذه حدث مناخي على مستوى وطني يستدعي خطة تعويض كبيرة على نطاق فدرالي". وقدرت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشارة ميركل، الأضرار اللاحقة بالاقتصاد الألماني بـ680 مليون يورو كما أن عشرة آلاف مزرعة ألمانية مهددة بالإغلاق، أي ما نسبته 4 %.
وتشكل الحرارة المرتفعة التي تتخطى 30 درجة مئوية وانحباس الأمطار في الصيف بحسب وزارة الزراعة الألمانية "أكبر مرحلة اختلال في الحرارة" منذ بدء تدوين السجلات المناخية في ألمانيا في 1881. وكانت لدرجات الحرارة القصوى خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس تبعات مدمرة على المراعي وحقول الحبوب.
ويتوقع المزارعون الألمان تراجعا في إنتاجهم السنوي بنسبة 20 % بعد أربعة أشهر من الجفاف. ويحرم النقص في الحبوب المزارعين من الأعلاف اللازمة لإطعام حيواناتهم ما ينعكس عمليا ارتفاعا في الأسعار.
وعقد منتجون كثر للحليب ومشتقاته العزم على بيع مواشيهم، فيما ارتفع عدد الأبقار المذبوحة بنسبة 10% في الأسبوعين الأولين من تموز/يوليو بحسب الوكالة الألمانية للزراعة والتغذية.
ويشار إلى أن أربع عشرة ولاية من أصل ست عشرة في البلاد أبدت اهتمامها بهذا البرنامج الفدرالي الواسع النطاق بدرجة نادرة في بلد يعتمد اللامركزية بشكل كبير. كما أن الحكومة دفعت مساعدة بقيمة 72 مليون يورو للمزارعين خلال موجة جفاف سابقة في العام 2003.
ع.أ.ج/أ.ح (ا ف ب)
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ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة
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ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة
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ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة
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ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة
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ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة
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ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة
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