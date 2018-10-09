بسبب ملهى ليلي.. محكمة ألمانية تغرم فيدال حوالي مليون يورو

قضت محكمة ألمانية في مدينة ميونيخ بجنوب البلاد بتغريم ارتورو فيدال (31 عاما) نجم منتخب تشيلي ونادي برشلونة مبلغ 800 الف يورو. وجاءت هذه العقوبة بسبب تورط فيدال في مشاجرة داخل ملهى ليلي (ديسكو) قبل عامين.

وقدرت المحكمة صافي الراتب الشهري لفيدال بمبلغ 300 ألف يورو، أي أنه يكسب في اليوم الواحد 10 آلاف يورو، ولتفادي الحبس 80 يوما عليه أن يدفع عن كل يوم 10 آلاف يورو، حسبما نقل موقع "تي.زد" الألماني.

ووفقا لتقارير صحفية فإن فيدال لاعب بايرن ميونخ السابق أصاب رجلا داخل الملهى الليلي بعدما ضربه بزجاجة جعة على رأسه ليتعرض الضحية لإصابات خطيرة. كما تم تغريم ساندرينو الأخ غير الشقيق لفيدال والذي كان متواجدا معه داخل الملهى الليلي غرامة مالية وكذلك حما اللاعب التشيلي 20 الف و41 الف يورو على الترتيب.

والآن أمام فيدال مهلة أسبوعين لتقديم طعن على الحكم الذي صدر أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) وإلا فسيكون الحكم نافدا.

أرتورو فيدال ربما لن يقدم طعنا، لأنه في حالة قبول طعنه ستوجب عليه الحضور بنفسه لجلسة القضية، وهو ما لا يريده فيدال، حسب ما قاله موقع "تي زد".

ص.ش/هـ. د (د ب أ)