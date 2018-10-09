بسبب ملهى ليلي.. محكمة ألمانية تغرم فيدال حوالي مليون يورو

قضت محكمة ألمانية في مدينة ميونيخ بجنوب البلاد بتغريم ارتورو فيدال (31 عاما) نجم منتخب تشيلي ونادي برشلونة مبلغ 800 الف يورو. وجاءت هذه العقوبة بسبب تورط فيدال في مشاجرة داخل ملهى ليلي (ديسكو) قبل عامين.
وقدرت المحكمة صافي الراتب الشهري لفيدال بمبلغ 300 ألف يورو، أي أنه يكسب في اليوم الواحد 10 آلاف يورو، ولتفادي الحبس 80 يوما عليه أن يدفع عن كل يوم 10 آلاف يورو، حسبما نقل موقع "تي.زد" الألماني.
ووفقا لتقارير صحفية فإن فيدال لاعب بايرن ميونخ السابق أصاب رجلا داخل الملهى الليلي بعدما ضربه بزجاجة جعة على رأسه ليتعرض الضحية لإصابات خطيرة. كما تم تغريم ساندرينو الأخ غير الشقيق لفيدال والذي كان متواجدا معه داخل الملهى الليلي غرامة مالية وكذلك حما اللاعب التشيلي 20 الف و41 الف يورو على الترتيب.
والآن أمام فيدال مهلة أسبوعين لتقديم طعن على الحكم الذي صدر أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) وإلا فسيكون الحكم نافدا.
أرتورو فيدال ربما لن يقدم طعنا، لأنه في حالة قبول طعنه ستوجب عليه الحضور بنفسه لجلسة القضية، وهو ما لا يريده فيدال، حسب ما قاله موقع "تي زد".
ص.ش/هـ. د (د ب أ)
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا