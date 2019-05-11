بسبب ملابس داخلية .. أزمة بين اليابان وكارداشيان

قررت الحكومة اليابانية إيفاد مسؤولين يابانيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية الاسبوع المقبل لمناقشة الأزمة التي وقعت بسبب مجموعة الملابس الداخلية التي أطلقتها مؤخرا نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.
فقد حملت مجموعة الملابس الداخلية اسم الزي التقليدي الياباني "كيمونو"، وهو ما أثار استياء كثير من اليابانيين، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر وزير التجارة الياباني هيروشيجا سيكو، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه بالرغم من إعلان كارداشيان تغيير اسم مجموعتها، سيقوم بارسال مسؤولين في التاسع من شهر تموز/ يوليو الحالي لعقد اجتماع بمكتب براءة الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية، على أن تراقب اليابان الموقف في المستقبل.
ووفقا لوكالة رويترز، صرح الوزير الياباني خلال مؤتمر صحفي عن رغبته في فحص الموضوع بدقة وتحقيق تبادل لائق لوجهات النظر بين المسؤولين.
وأكد الوزير على أهمية زي الكيمونو، إذ قال: "يعتبر الكيمونو حول العالم جزء متميزا في ثقافتنا، فحتى في الولايات المتحدة الكيمونو معروف جيدا بكونه ياباني".
واستجابة لردود الفعل الغاضبة، اعلنت كارداشيان أمس عبر حساباتها الشخصية على موقعي تويتر وإنستغرام إعادة إطلاق الملابس الداخلية تحت اسم جديد، وقالت أن ما حققته حدث بفضل "التواصل المباشر والمستمر مع المعجبين والجمهور".
ولا يعد حديث وزير التجارة الياباني هيروشيجا سيكو الأول من مسؤول حكومي في اليابان حول أزمة كيم كارداشيان، فقد سبقه قيام عمدة مدينة كيوتو اليابانية، دايساكو كادوكاوا، بكتابة خطاب مفتوح لكارداشيان يطالبها بـ "إعادة النظر في اختيار اسم الكيمونو لعلامتها التجارية"، كما عرض عمدة كيوتو عليها زيارة المدينة "لتجربة مضمون ثقافة الكيمونو، وفهم الأفكار اليابانية.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
كلمة ساموراي مشتقة من "saberu" ما يعني باللغة اليابانية "يخدم". اكتسب محاربو الساموراي النبلاء المزيد من القوة التي انعكست على البلاد على مر العقود وخصوصاً في القرنين السابع والثامن عشر. وما يزال الدليل على ذلك حاضراً حتى يومنا هذا في الدروع الرائعة، والأقنعة والخوذات التي تعتبر مثالاً عن الفن الحقيقي كالتي تظهر (في الصورة) وقد صنعت من المعدن، والخشب، والجلود والحرير، وجلد الدب.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
جمع غابرييل باربييه مولر مع زوجته الدروع والخوذات والأسلحة من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر. وتعتبر المجموعة التي عرضت في متحف خاص في دالاس بالولايات المتحدة منذ عام 2012 ، والآن في ميونخ، الأكبر في العالم.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
يجب أن تقوم الخوذات والأقنعة بردع العدو أو على الأقل بترهيبه وإخافته. كما أن الغرض من أشكالها المختلفة مثل الشياطين، والتنين، والحيوانات الخطرة، والآلهة البوذية أن توفر حماية نفسية للمحارب.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
قال أحد قادة الساموراي: "السيف هو روح الساموراي، ويتعرض الشخص الذي يخسر سيفه للاضطهاد كما قد يخضع لأشد العقوبات ". ويتميز السيف بنصله الحاد، مما يجعله سلاحاً خطيراً بإمكانه أن يقطع الجسد. وكانت السيوف تعامل باحترام شديد لأنها تمثل روح الساموراي.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
تعود معظم المعروضات في المجموعة، والتي يمكن مشاهدتها حالياً في معرض ميونخ للفنون" كونستهاله"، إلى ما يسمى فترة "إيدو" (1603-1868)، والتي عرفت كفترة سلام بعد عقود من الحرب في اليابان. وواصل محاربو الساموراي ممارسة فنون الدفاع عن النفس، إلا أنهم قد تولوا أعمالاً في الإدارة الحكومية، والتعليم والتجارة.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
في زمن السلم الذي دام 250 عاماً، الفترة الأطول في التاريخ الياباني، ظهرت العديد من الدروع، والخوذات الفخمة. إذ اعتبرت فترة حكم قادة الساموراي في اليابان بزمن الأرستقراطية العسكرية.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
شهد عام 1868 نهاية حقبة الساموراي، وحكم الشوغونات، ليحل مكانه حكم الإمبراطور الذي تسلم السلطة.
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الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء
في اليابان الحديثة، لم يكن هناك مكان متاح للفرسان النبلاء. ولكن ما تزال أسطورة الساموراي مستمرة. يمكن مشاهدة معرض "الساموراي روعة الفروسية اليابانية" الذي يستمر حتى (30 حزيران/ يونيو 2019) في كونستهاله في ميونخ. نادين فوجيك/ ريم ضوا.