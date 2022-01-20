بسبب "مكافآت كورونا".. تحقيقات ضد حزب الخضر الألماني

أكد متحدث باسم الادعاء العام في برلين أنه بصدد التحقيق مع المجلس التنفيذي الاتحادي لحزب الخضر للاشتباه الأولي في ارتكاب أعمال اختلاس.

وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم حزب الخضر إجراء التحقيقات، موضحا أن هذه التحقيقات تتعلق بمشاركة كل أعضاء المجلس التنفيذي الاتحادي في إصدار قرارات بدفع ما يعرف بـ "مكافآت كورونا" "والتي تم صرفها - كما هو معروف- لكل أعضاء المكتب الاتحادي وإلى المجلس التنفيذي الاتحادي".

يذكر أن المجلس التنفيذي الاتحادي لحزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم إلى جانب رئاسته الثنائية المتمثلة في وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أربعة أعضاء آخرين.

ومن المنتظر انتخاب مجلس جديد في مؤتمر الحزب المقرر في منتصف الأسبوع بعد المقبل.

وأضاف المتحدث باسم الحزب أن مجلس الإدارة التنفيذي كان له الحق "من وجهة نظر جميع المعنيين" في اتخاذ مثل هذه القرارات، مشيرا إلى أن الأعضاء أعادوا سداد هذه المكافآت، وقال إن "أعضاء المجلس المعنيين والمكتب الاتحادي يتعاونون بشكل كامل مع الادعاء العام لتوضيح الواقعة بشكل سريع وكامل".

وكان مدققو حسابات داخليون في الحزب قد اعترضوا على صرف المكافآت. ومٌنحت "مكافأة كورونا" التي تبلغ 1500 يورو (1700 دولار) للشخص الواحد لجميع موظفي المكتب الاتحادي لحزب الخضر في الشتاء الماضي. وكان الغرض منها التعويض عن الإجهاد الناجم عن العمل من المنزل.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام أن هناك عدة شكاوى جنائية من أطراف خاصة. وكانت التحقيقات مستمرة منذ السادس في كانون الثاني/يناير.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ)