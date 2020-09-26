 بسبب معاداة السامية.. ″العمال″ البريطاني يوقف زعيمه السابق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.10.2020

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بسبب معاداة السامية.. "العمال" البريطاني يوقف زعيمه السابق

أوقف حزب العمال البريطاني المعارض زعيمه السابق جيريمي كوربين بعد أن هون من شأن تقرير يتناول بالتفصيل أوجه قصور خطيرة في تعامل الحزب مع شكاوى مستمرة من معاداة السامية خلال فترة قيادته للحزب بين عامي 2015 و2019.

جيريمي كوربين

كوربين: حجم مشكلة تعامل حزب العمال مع شكاوى معاداة السامية جرى تضخيمه من قبل وسائل الإعلام والمعارضين السياسيين.

علّق حزب العمال البريطاني المعارض الخميس (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عضوية زعيمه السابق جيريمي كوربن، بعد أنّ وجدت هيئة رقابية حكومية أنّ الحزب خرق قواعد المساواة خلال إدارته "التي لا يمكن تبريرها" لشكاوى متعلقة بمعاداة السامية.

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أصبح صادق خان - وهو ابن سائق حافلات- أول مسلم ينتخب رئيسا لبلدية لندن اليوم الجمعة بعد تغلبه على منافس من حزب المحافظين سعى مرارا للربط بينه وبين التطرف ليحقق انتصارا مهما لحزب العمال المعارض.

أعلن حزب العمال البريطاني في مؤتمر استثنائي اليوم السبت انتخاب اليساري المتشدد جيريمي كوربن رئيسا له خلفا للرئيس المستقيل ايد ميليباند.

ويأتي القرار الذي اعتبر صادما بعد ان أعلن كوربن رفضه قبول كافة استنتاجات تقرير لجنة المساواة وحقوق الإنسان العامة، في موقف معارض لرئيس الحزب الجديد كير ستارمر.

وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا إنها وجدت أدلة على التقاعس عن توفير تدريب كاف لمن يحققون في مزاعم معاداة السامية وعلى تدخل سياسي في معالجة الشكاوى. وأعلن كير ستارمر، خلف كوربين، أنه يقبل تلك النتائج برمتها.

وقال "إنه يوم عار لحزب العمال. لقد خذلنا اليهود ... وأنا في شدة الأسف على كل ما تسبب من ألم وحزن ... لن نتقاعس مرة أخرى عن التصدي لمعاداة السامية ولن نفقد ثقتكم مرة أخرى". لكن حزب المحافظين الحاكم سارع إلى انتقاد ستارمر، مشيرا إلى أنه عندما كان مسؤولا في حزب العمال عن شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تحت قيادة كوربين، فإنه كان يعمل بشكل وثيق معه ودعمه ليصبح رئيسا للوزراء.

ورد كوربين (71 عاما) على تقرير اللجنة بقوله إن حجم مشكلة تعامل حزب العمال مع شكاوى معاداة السامية جرى تضخيمه من قبل وسائل الإعلام ومعارضيه السياسيين. وقال إن محاولاته للتعامل مع القضية عرقلتها "البيروقراطية الحزبية".

وأوقفه الحزب بسبب التصريحات، وهو ما ندد به كوربين بوصفه تدخلا سياسيا قال إنه سيتصدى له بقوة. وكان كوربين قد استقال بعدما تلقى حزب العمال هزيمة كبيرة أمام المحافظين في الانتخابات العامة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتولى ستارمر قيادة الحزب هذا العام.

ع.ج.م/ع.ش (ريترز، أ ف ب)

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