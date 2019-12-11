بسبب مذابح البوسنة .. الفائز بنوبل للأدب هذا العام يثير الانتقادات

شهد حفل تسليم الأديب النمساوي بيتر هاندكه جائزة نوبل للأدب لهذا العام، يوم الثلاثاء (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2019)، تجمع متظاهرين للتعبير عن احتجاجهم على منحه هذه الجائزة، وذلك بسبب تأييده للزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش. ولقي اختيار الأكاديمية السويدية للروائي والكاتب المسرحي هاندكه انتقادات واسعة بسبب خطاب ألقاه عام 2006 أثناء جنازة ميلوسيفيتش، الذي توفي داخل محبسه في لاهاي بينما كان يمثل للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ورفع في تلك الليلة نحو 12 محتجاً لافتات كتب عليها "لا نوبل للأخبار الزائفة"، في إشارة إلى تشكيك هاندكه في مقتل ما يزيد على ثمانية آلاف رجل وصبي من مسلمي البوسنة في مذبحة سربرنيتشا عام 1995. وأعلن سفراء ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وتركيا مقاطعتهم حفل تسليم جائزة نوبل.
الزوبعة التي أحاطت ببيتر هاندكه وتسليمه جائزة نوبل للأدب لم تقف عند هذا الحد، بل استمرت لتطال مناظرة قام بها بعد تسلمه الجائزة في "دار الأدب" بمدينة غراتس النمساوية، التي شهدت حضور 150 من عشاق الأدب، حسب ما جاء في موقع صحيفة "تاغستسايتونغ" الألمانية.
وتعالت الأصوات المنتقدة لبيتر هاندكه خلال الأمسية، حيث كان يأمل العديد من الحاضرين بأن يتطرق الكاتب النمساوي لموقفه من الحروب الدموية التي وقعت بين دول يوغسلافيا السابقة بعد تفككها، وموقفه أيضاً من الزعيم الصربي ميلوسيفيتش، الذي أطيح به قبل وفاته بست سنوات. ويرى منتقدو هاندكه أنه هوّن من جرائم الحرب التي ارتكبها الصرب بحق سكان البوسنة.
وتزامن تفكك يوغسلافيا السابقة مطلع العقد الأخير من القرن الماضي مع سلسلة من الحروب الدموية بين صربيا والدول التي نتجت عن تفكك يوغسلافيا، حيث قتل في البوسنة وحدها نحو 100 ألف شخص وتم تهجير مليونين آخرين. ورغم ارتكاب جرائم حرب من جميع الأطراف، إلا أن الحقائق التي توصل إليها الباحثون الذين عكفوا على دراسة تاريخ المرحلة، إضافة إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا في لاهاي، أكدت أن الحروب التي خاضها ميلوسيفيتش كان مخططاً ومدبراً لها، وأنه وراء معظم الفظائع التي ارتكبت في هذه الحروب.
ع.اع/ ي.أ
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
صورة لعائلة مان من عام 1924 في جزيرة "هيدنزيه" في بحر البلطيق. من اليسار لليمين الأم كاتيا مع الأطفال مونيكا، ميشائيل، إليزابيث، كلاوس وإريكان. كلهم يحيطون بوالدهم توماس مان، ولا يمكنهم أن يفلتوا منه، كما يقول المؤلف تيلمان لامه في كتابه الجديد "عائلة مان" (بالألمانية: Die Manns)، الذي يتناول السيرة الذاتية للعائلة بداية من عشرينيات القرن الماضي.
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
منذ صدور أول أعماله الكبرى رواية "بودنبروك. قصة انهيار عائلة" في عام 1901 أكتسب الأديب الألماني توماس مان شهرة عالمية. ورغم اجتهاد الأبناء بشكل كبير في الوقت اللاحق، إلا أنهم لم يتمكنوا من التحرر من والدهم الشهير، الذي يسمونه داخل الأسرة "الساحر"، بناء على روايته "الجبل السحري" من عام 1921.
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
وكتب تيلمان لامه عن إريكا وكلاوس البنت والابن البكران لتوماس مان "أخ وأخت، يقومان بمهمة صعبة في العالم من خلال خفة دم وجرأة واسم الأب". جذبتهما برلين في عصر جمهورية فايمار وجذبهما أيضا الفن. إريكا كانت تعمل أساسا كممثلة، أما كلاوس فصنع لنفسه اسما كبيرا ككاتب. في الصورة من اليسار: غوستاف غروندغينس، وإريكا مان، وباميلا فيديكيند وكلاوس مان.
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
تزوجت إريكا مان من الممثل غوستاف غروندغينس، أما كلاوس مان فخطب باميلا فيديكيند، لكن في وقت لاحق تزوجت باميلا من كارل شتيرنهايم، والد دوروتيا، الصديقة المشتركة لباميلا وكلاوس. وفي الواقع كانت إريكا مغرمة بحب باميلا. وبالنسبة لذلك العصر، كان يجري داخل أسرة مان الحديث والكتابة بشكل منفتح جدا حول المثلية الجنسية.
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
على الأقل ينطبق هذا الكلام على كلاوس مان، الذي ناقش علنا الشذوذ الجنسي في روايته، ومثلها بوضوح في شكل سيرة ذاتية. أما شقيقه غولو، فيتعامل مع ذلك بشكل أكثر كتمانا. وقرر بعد فترة ألا يبقى كاتبا فقط وإنما أن يعمل مؤرخا أيضا. وصنع اسما كبيرا في هذا الشأن حتى الآن، لدرجة أنه حظي بالتقدير من جانب والده.
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
فرت العائلة إلى الولايات المتحدة هربا من النازيين. وهناك في المنفى تحولت إريكا مان إلى المتحدث السياسي وإلى حد ما مسؤول "العلاقات العامة للعائلة"، هذا ما تقوله على الأقل سيرة العائلة التي كتبها تيلمان لامه. وقد سعت إريكا لأجل أن ينظر إلى عائلة مان كأسرة نموذجية في الحرب على هتلر.
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
في الواقع، فإن العائلة بأكملها وقفت مبكرا ضد هتلر قبل كل المفكرين تقريبا في ذلك الوقت. حتى هاينريش، شقيق توماس مان، الذي هو أيضا كاتب كبير وأحد الأصوات الرئيسية ضد هتلر، يكاد لا يرد ذكره في السيرة الذاتية التي كتبها لامه. فالمؤلف ركز عمدا على توماس مان مع زوجته وأولاده.
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
المنفى هو من دفع أفراد العائلة للالتحام مع بعضهم البعض. وكانوا أيضا يحتاجون إلى بعضهم ماليا ولا يمكنهم أن يتفرقوا. ويعتقد تيلمان لامه في كتابه أن حقيقة عدم قدرة عائلة مان على العيش في ألمانيا وعدم استقبالهم بترحاب حتى بعد عام 1945 تعني للعائلة "نقطة تحول، تمثل جزءً كبيراً من مصيبتهم."
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
ولم يبق للأبناء سوى ذكريات أوقات جميلة قضوها في برزخ قورش على بحر البلطيق، كما يبدو في هذه الصورة: حيث يظهر توماس مان في عام 1930 مع أولاده إليزابيث وميشائيل وولدان آخران أمام منزلهم الصيفي في "نيدن". وانتحر كلاوس مان في كان عام 1949. ثم مات الأب توماس مان عام 1955.
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عائلة الأديب توماس مان– مواهب استثنائية ومحن كبيرة
في 8 فبراير 2002 مات آخر فرع من أسرة توماس مان، ابنته الصغرى إليزابيث. إنها الوحيدة فقط من بين أولاده، التي تمكنت أن تعيش في غير جلباب أبيها، هذا ما يقال على الأقل في السيرة التي كتبها تيلمان لامه. ومن المفارقات، أن أحب أولاد توماس مان إلى قلبه فضلت أن تعيش حياتها الخاصة. وحتى قبل وفاتها بيوم واحد، كانت إليزابيث مان- بورغس تمارس التزلج في منحدرات سانت موريتز بسويسرا.
الكاتب: ساره- يوديت هوفمان/ صلاح شرارة