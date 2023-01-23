بسبب مخطط إرهابي – ألمانيا تتهم خمسة أشخاص بالخيانة العظمى

قال المدعي العام الألماني اليوم الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2023) إن الادعاء وجه تهم الخيانة العظمى إلى خمسة أشخاص خططوا لاختطاف وزير الصحة وكانوا مستعدين لسفك الدماء من أجل الإطاحة بالحكومة الألمانية.

وقال الادعاء في بيان إن الجماعة، التي تشكلت في منتصف يناير/ كانون الثاني 2022، حددت لنفسها هدفا يتمثل في "تهيئة ظروف مشابهة للحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنف" على أمل الإطاحة بالحكومة والديمقراطية البرلمانية. وجاء في البيان أن الجماعة أقرت بأن هذا ربما كان ينطوي على حدوث خسائر في الأرواح.

وأوضح الادعاء العام في كارلسروه اليوم الاثنين أن من المنتظر محاكمة المجموعة التي تضم أربعة رجال وامرأة والموجودين في الحبس الاحتياطي منذ العام الماضي، أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز. وأضاف الادعاء أن كل أفراد المجموعة يواجهون اتهاما بالتحضير للقيام بعمل من قبيل الخيانة العظمى للحكومة الاتحادية.

وبحسب الادعاء، أجرى المشتبه بهم تحضيرات ملموسة على نحو متزايد وشكلوا فرعين منفصلين لجماعتهم، أحدهما عسكري والآخر إداري.

التخطيط لإقامة نظام استبدادي

وفي خطة تتألف من ثلاث خطوات، أرادوا التسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد لفترة طويلة واختطاف وزير الصحة كارل لاوترباخ وقتل حراسه إن تطلب الأمر ثم تشكيل مجلس للإطاحة بالحكومة وتعيين زعيم جديد.

وتابع الادعاء أن المجموعة كانت تخطط لكي يحل محل الحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية نظام حكم استبدادي على غرار الإمبراطورية (القيصرية) الألمانية.

ومن جهته وجه وزير الصحة الشكر "لكل المحققين وللشرطة الجنائية على الحماية وإلقاء القبض" على المشتبه بهم. وكتب لاوترباخ في صفحته على موقع تويتر عصر الاثنين: "عناصر الشرطة الجنائية يخاطرون بحياتهم من أجلنا. وهذا إنجاز عظيم".

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على الرجال الأربعة في الثالث عشر من نيسان/أبريل 2022 في أماكن مختلفة في ألمانيا، وسبق ذلك لقاء بين أحد الرجال الأربعة ومحقق سري حول صفقة أسلحة. كانت السلطات عثرت خلال عمليات التفتيش التي حدثت آنذاك في أنحاء متفرقة من ألمانيا على عدد من الأسلحة النارية وذخيرة وأموال سائلة وسبائك ذهبية وعملات فضية وعملات أجنبية.

وبعد ذلك بفترة قصيرة باشر الادعاء العام التحقيق في القضية، وأصدر في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أمرا باعتقال معلمة متقاعدة في ولاية سكسونيا يُعْتَقَد أنها كانت تتقلد منصبا أعلى في المجموعة.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)