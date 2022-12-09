بسبب لعبة البوكر .. نيمار يخضع للتحقيقات في فرنسا

يواجه نجم باريس سان جيرمان نيمار تحقيقات من السلطات الفرنسية بسبب قيامه بدعاية غير مشروعة. وتعود أحداث القصة إلى أسبوعين سابقين، عندما قام نيمار بنشر مباشرلدورة بوكر على قناتهعلى موقع Twitch.

في الدقيقة 60 خسر نيمار مليون يورو، بحسب ما كتب موقع "شبورت بيلد"، بعدها بدى نيمار وكأنه يبكي ويعبر عن سخطه. وللإشارة فإن نيمار يتقاضى في فريق باريس سان جيرمان 60 مليون يورو سنويا.

لكن الإشكال لا يقف عند هذا الحد بل إن نيمار في إطار شراكة تجارية مع " Blaze" وهو عبارة على كازينو على الإنترنت قام بنشر دورة البوكر على قناته وهو ما يتعارض مع القوانين الفرنسية التي تمنع الكازينوهات على الإنترنت وتمنع أيضا الترويج لدورات البوكر على الإنترنت.

وحسب موقع RMC Sport فإن هيئة الألعاب الوطنية الفرنسية تبحث في الواقعة للتأكد من أن البث المباشر الذي قام به نيمار كان من فرنسا أم لا. ففي البث لا يتحدث نيمار اللغة الفرنسية كما أنه لا يتوجه بشكل مباشر إلى الجمهور الفرنسي. وفي حال ثبت وصول ذلك النقل للمشاهدين الفرنسيين فإننيمار قد يتعرض للعقوبة، حسب ما جاء في موقع "شبورت بيلد" الألماني.

وعندما قيل للصحفي دانيال ريولو في برنامج "أفتر فوت" إن نيمار سيتم تغريمه، ضحك وقال إن الغرامة التي سيدفعها ستظل أقل مما يدفع له شريكه. ولا يُعرف مقدار المبلغ الذي يحصل عليه نيمار من الصفقة مع شركة البوكر Blaze والتي يجمعه معها تعاون يمتد لمدة أربع سنوات، وفق موقع "شبورت بيلد".

رياضيا يوجد نيمار حاليا خارج الأضواء، فهو يعاني من إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي وجعلته يغيب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي جمع فريقه ببايرن ميونخ. ومن المقرر عودة نيمار للملاعب في الصيف.

هـ.د