بسبب كورونا.. واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى ألمانيا بسبب الانتشار الهائل الحالي لفيروس كورونا. وارتبطت نصيحة وزارة الخارجية الأمريكية من المستوى الرابع ذات الصلة بـ "عدم السفر" بتقييم جديد للوضع من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وجاء في تحذير المراكز الأمريكية: "تجنبوا السفر إلى ألمانيا. إذا كان يجب عليكم السفر إلى ألمانيا، فتأكدوا من تطعيمكم بالكامل قبل السفر". وأضافت أنه "بسبب الوضع الحالي في ألمانيا، فإن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونوا معرضين لخطر الإصابة بمتحورات كوفيد-19 ونشرها".

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يأتي ذلك في وقت تواجه فيه ألمانيا ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الإصابات، أدى إلى زيادة الضغط على المستشفيات ومراكز الإنعاش في عدد من الولايات وعلى رأسها ولاية ساكسونيا التي هي بالأصل تعاني من معدل تلقيح متدنٍ. بينما أعلنت برلين صباح الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، أن مستشفياتها لم تعد تتوفر إلا على 91 سريراً في مراكز الإنعاش.

من جهته سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (الثلاثاء) 45 ألف و356 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 5 ملايين و430 ألفاً و911 حالة، أما الوفيات فبلغت 99 ألفاً و433 حالة، بعد تسجيل 309 حالات جديدة.

نقاش محتدم حول إلزامية التطعيم

مع تدهور الوضع الوبائي، بدأ النقاش حول إجبارية التطعيم يشتد في الأوساط السياسية والعلمية وحتى القانونية. فقد انضمت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السرطان إلى قائمة المؤيدين، واعتبر رئيسها التنفيذي غيرد نيتكوفن إنه "نظراً للارتفاع المستمر في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا واستمرار امتلاء أقسام الرعاية المركزة، فإننا لا نرى مخرجاً آخر من الأزمة".

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كما جاء في بيان مشترك للجمعية وفريق العمل المكلّف بمتابعة أزمة كورونا التابع للمركز الألماني لأبحاث السرطان والجمعية الألمانية لأمراض السرطان أن هذه المؤسسات ترى في تطبيق التطعيم الإجباري وفرض قيود على المخالطات بوصفها "الإمكانية الوحيدة لتفادي انهيار النظام الصحي في الشتاء".

في ذات السياق، نشرت صحيفة "نوين أوسنابروكه تسايتونغ" صباح الثلاثاء، حواراً أجرته مع أستاذ الفقه الدستوري أولريش باتيس، اعتبر فيه أن إلزامية التلقيح "لا تتعارض" مع مقتضيات الدستور الألماني، بل إن مبادئه واضحة في "منح أولوية" لـ "واجب حماية حياة الآخرين"، المستمد من الفصل الثاني من الدستور الألماني، على مبدأ "واجب حماية الصحة البدينة" للأفراد.

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يذكر أنه وبعدما أقرت الجارة النمسا إلزامية التلقيح، انفجر النقاش بحدة، وأعد استبيان لقياس الرأي، أظهرت نتائجه أن نحو 51 بالمائة من الألمان يؤيدون إلزامية اللقاح، لكن هذه الخطوة تحظى باعتراض شديد من قبل قسم كبير سواء على مستوى الفاعلين السياسيين على غرار بعض أحزاب المعارضة أو النقابات المهنية وغيرها، بل حتى هيئة أطباء أقسام العناية المركزة رفضت إلزاميته بدعوى النفور من اللقاح الذي يمكن لإجراء كهذا إحداثه لدى العامة.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)