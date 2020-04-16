 بسبب كورونا.. هل سيكون مصير حيوانات الحدائق ″السلخانة″؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

بسبب كورونا.. هل سيكون مصير حيوانات الحدائق "السلخانة"؟

بسبب كورونا تم إغلاق حدائق الحيوانات في ألمانيا أمام الزوار٬ هذا يعني توقف المداخيل٬ لكن التكاليف بقيت ثابتة. الأمر الذي يمكن أن يدفع حديقة حيوانات في مدينة نوي-مونستر إلى ذبح بعض الحيوانات لضمان عيش البعض الآخر.

في بعض حدائق الحيوانات بألمانيا يتم ذبح بعض الحيوانات لتغذية الحيوانات الأخرى، الصورة من حديقة مدينة دويسبورغ

في بعض حدائق الحيوانات بألمانيا يتم ذبح بعض الحيوانات لتغذية الحيوانات الأخرى، الصورة من حديقة مدينة دويسبورغ

يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار واقتحام مجالات عدة في الحياة اليومية، وفي الوقت الذي يكافح فيه العالم لوقف زحف هذا الوباء الخطير بدأت تبعات هذا الفيروس تظهر جلية على مرافق لم ينتبه لها الرأي العام لحد الآن.

مديرةحديقة حيوانات في ألمانيا بمدينة نوي-مونستر٬ فيرينا كاسباري، لا تريد تصور المشهد الذي سيحدث إذا تفاقم الوضع بسبب أزمة كورونا، وتقول "إذا نفدت الأموال لشراء الأعلاف، أو إذا لم يعد بمقدور مورد الأعلاف بإمدادنا بالأعلاف بسبب قيود جديدة، فسأضطر إلى ذبح حيوانات لإطعام حيوانات أخرى"٬ حسب ما صرحت به كاسباري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)٬ تضيف: "هناك قائمة للحيوانات التي يتم ذبحها أولا".

العديد من الشركات يمكن أن تخفض من تكاليفها إذا لم تحقق إيرادات، إلا أن الوضع يختلف تماما بالنسبة لحدائق الحيوانات فمن الصعب عليها تحقيق ذلك، إذ يتوجب على المسؤولين في الحديقة توفير الطعام للحيوانات ورعايتها طبيا بالإضافة إلى تنظيف مستمر لأماكن عيشها٬ حتى لو لم يحضر أي زائر للحديقة٬ ما يثقل حقا كاهل صندوق الحديقة ويزيد من عنائه. وهو الوضع الذي تعيشه حديقة الحيوانات مدينة نوي-مونستر حاليا.

كورونا تشكل أزمة حقيقية لحدائق الحيوانات٫ كما يقول فولكر هومس٬ من رابطة حدائق الحيوانات٬ ويضيف: "تركز رابطة حدائق الحيوانات على إيجاد حل للمشكلة المالية٬ من ناحية في إطار مظلة إنقاذ، ومن ناحية أخرى في فتح حدائق الحيوان في ظل ظروف معينة". هذا يعني٬ أقصى عدد معين من الزوار عند الدخول واحترام مسافات أطول في الطابور والاستغناء عن تناول الطعام داخل الحديقة. لكن يجب على حدائق الحيوانات انتظار على الأقل حتى الثالث من من مايو، موعد الإنتهاء المحتمل للقيود المفروضة على التجمعات.

ع.اع./ع.ج.م

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل بإمكاني مداعبة القطة؟

    وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    لا داعي للقلق!

    لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    إعادة اعتبار للكلاب

    وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    من يخاف من الأخر؟

    لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    حجر صحي لابن مقرض

    يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل الدجاج خطر على الإنسان؟

    يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    عندما يصبح البشر خطراً

    لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل ظلمنا الخفافيش؟

    يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    المتهم الحقيقي؟

    يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.


 

مختارات

كورونا يدفع زوج باندا للتزاوج بعد عقد من المحاولات الفاشلة

ساعد إغلاق أبواب حديقة الحيوانات أمام الزوار بسبب فيروس كورونا على إشعال نار الحب بين زوجين من الباندا، ليتزاوجا طبيعياً بعد محاولة دامت عشر سنوات. (10.04.2020)  

إصابة الماليزية "ناديا" بفيروس كورونا كأول حالة في العالم

أعلنت السلطات الأمريكية إصابة "ناديا" الماليزية في حديقة الحيوان نيويورك بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت الفحوصات إيجابية نتائج اختبارها، وكشفت عن كيفية وصول الفيروس إلى "ناديا" التي تعاني من سعال جاف. (06.04.2020)  

لماذا اختفت الحيوانات الأليفة من متاجر بريطانيا؟!

إن كنت من المقيمين في بريطانيا وأردت امتلاك حيوان أليف، غالبا لن تستطيع تحقيق رغبتك هذه في زمن تفشي فيروس كورونا. وربما ستتخيل أن الأمر يعود إلى الخوف من الإصابة بالفيروس، ولكنه يعود في الحقيقة لسبب مختلف تماما! (26.03.2020)  

إعلان
Themenbild Facebook

 