بسبب كورونا.. موقع إلكتروني يتضامن مع الإيطاليين بخدمة غريبة

ذكرت قناة "إن تيفاو" الألمانية اليوم الجمعة (13 مارس/آذار 2020)، أن "بورن هاب" أشهر موقع إباحي في العالم، قرر توفير محتويات "الحسابات المميزة" مجاناً إلى الأشخاص، الذين يعيشون في إيطاليا. وأضافت أن هذه الخدمة ستستمر حتى 3 أبريل المُقبل، حيث يهدف الموقع إلى مساعدة الناس على البقاء داخل منازلهم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المُستجد في إيطاليا.
وقال "بورن هاب" في بيان له "من أجل البقاء في منازلكم في هذه الأسابيع، يمكنكم الوصول إلى خدماتنا المميزة مجاناً طيلة الشهر، ومن دون استخدام بطاقتكم الائتمانية". وأضاف الموقع أنه سيتبرع أيضاً بعائدات من منصة "موديل هاب" للشعب الإيطالي.
ورأى موقع "بورن هاب" النور سنة 2007 ويُعتبر في الوقت الحالي أشهر موقع إباحي في العالم، حيث يزوره يومياً حوالي 15 مليون شخص في العالم. وتأتي إيطاليا في المركز السابع عالمياً من بين أكثر 20 دولة زيارة للموقع، حسب قناة "إن تيفاو".
يشار إلى أن إيطاليا، هي البلد الأوروبي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، وفق الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية. وكانت السلطات الإيطالية قد طالبت من المواطنين البقاء في منازلهم، وذلك بعد توسيع إجراءات الحجر الصحي لتشمل كافة أنحاء هذا البلد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 60 مليون شخص.
ر.م/ع.أج
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار
القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا
جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود
بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
إيطاليا في أزمة!
أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
الأسفار السياحية كعامل خطر
باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
آسيا تخشى خسائر كبيرة
الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.