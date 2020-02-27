بسبب كورونا: مسودة قانون في الصين لحظر تناول لحوم الكلاب

أعدت مدينة شينجين الصينية مسودة قانون هو الأول من نوعه في البلاد، لحظر تناول لحوم الكلاب والقطط على خلفية انتشارفيروس كورونا الجديد . وطالب نشطاء في مجال حماية الحيوان، الحكومة الصينية بتطبيق حظر لعدة سنوات على تناول لحوم الكلاب. وفي حال دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فسيكون الأول من نوعه في الصين.

ونشرت مسودة القانون الذي ينطلق من مدينة شينجين التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة، على موقع الحكومة المحلية على الإنترنت. تحدد مسودة القانون أنواع لحوم الحيوانات المسموح بتناولها والتي تشمل الأبقار والدجاج والخنازير والأسماك والأحياء المائية.

وجاء في مسودة القانون "حظر استهلاك لحوم الحيوانات البرية هو ممارسة طبيعية في الدول المتقدمة وأحد متطلبات الحضارة الحديثة"، وفقا لتقرير نشره موقع "ميل أونلاين".

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تأتي هذه المطالب بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على تجارة الحيوانات البرية في مختلف أنحاء البلاد، كمحاولة للحد من تفشي فيروس كورونا، لاسيما بعد التقارير التي أشارت إلى أن الخفافيش أو الثعابين ربما تكون المصدر الأول لانتشار الفيروس.

جدل دائم بسبب "مهرجان الكلاب"

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول ذبح وتناول لحوم الكلاب في الصين، التي تشهد سنويا مهرجانا يسمى بمهرجان لحوم الكلاب، يتم فيه ذبح وسلخ الكلاب ويتناولها السكان. المهرجان يثير الكثير من الجدل منذ عدة سنوات وهناك مطالب متزايدة بوقفه.

ويقول منتقدو المهرجان إن الكلاب تنقل في أقفاص صغيرة لمكان المهرجان في مدينة يولين، ويتم ذبحها وسلخها بقسوة .

ا.ف/و.ب