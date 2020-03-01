بسبب كورونا.. متحف اللوفر في باريس يغلق أبوابه

أبقى متحف اللوفر في باريس أبوابه مغلقة أمام الزوار اليوم الأحد (الأول من مارس/آذار 2020) بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال أحد ممثلي النقابات العمالية لوكالة فرانس برس.

وأوضح كريستيان غالاني من "الكونفدرالية العامة للعمل" أن نحو 300 موظف في أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم اجتمعوا صباحا وصوتوا "بالاجماع تقريبا" لصالح عدم فتح أبوابه أمام الزوار الأحد. وأضاف "تم ترتيب الاجتماع لمناقشة مخاوف الموظفين"، مضيفا أن ممثلي الإدارة لم يتمكنوا من إقناع العمال بممارسة عملهم كالمعتاد.

وسجلت فرنسا 130 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة منذ نهاية كانون الثاني/يناير.

وأعلنت الحكومة السبت اتخاذ إجراءات عدة لمحاولة الحد من تفشي الفيروس، بينها الغاء التجمعات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص في الأماكن المغلقة. وقال غالاني "متحف اللوفر هو مكان مغلق يستقبل أكثر من خمسة آلاف شخص يوميا. هناك قلق حقيقي من جانب الموظفين". ويطالب العمال بتكثيف تدابير الوقاية وبينها توفير معقم للأيدي.

في غضون ذلك طلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأحد من الأئمة والمسؤولين عن المساجد في فرنسا اتخاذ إجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي "رسالة عاجلة" للمسؤولين عن المساجد، أورد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي "بعض النصائح البسيطة والعملية" بينها "تجنب المصافحة وإعطاء الأولوية للتحية من بعد".

وأوصى أيضا بغسل اليدين "باستمرار"، وكذلك "سحب المناشف ذات الاستعمال المتعدد من أماكن الوضوء واستبدالها بمناشف تستخدم مرة واحدة". واتخذت أيضا إجراءات وقاية في الكنائس، إذ دعي المطارنة إلى "افراغ أجران المياه" المستخدمة فيها.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، أ ف ب )