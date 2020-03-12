 بسبب كورونا.. لاعبو فريق ألماني تحت الحجر الصحي ومهددون بالسجن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بسبب كورونا.. لاعبو فريق ألماني تحت الحجر الصحي ومهددون بالسجن

تحول كورونا لوباء عالمي شل أيضا قطاع الرياضة لا سيما كرة القدم، فألغيت مسابقات وفرض على لاعبي الكثر من الأندية الحجر الصحي في منازلهم كما في حالة لاعبي فريق هانوفر الألماني، الذين وضعوا جميعهم في الحجر الصحي.

لاعبو فريق هانوفر بدوري الدرجة الثانية بألمانيا ((صورة من الأرشيف في 9/2/2020)

لاعبو هانوفر 96 الألماني، أمرتهم السلطات الصحية في هانوفر بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما، بسبب إصابة اثنين منهم بفيروس كورونا (صورة من الأرشيف)

بعدما كان مقررا خوض المباريات بدون جمهورعاد الاتحاد الألماني لكرة القدم فألغى مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني (بوندسليغا) التي كان مقررا انطلاقها الجمعة (13 أبريل/ نيسان 2020).

مختارات

كما ألغيت أيضا مباريات دوري الدرجة الثانية، حيث يلعب نادي هانوفر 96، الذي أصيب اثنان من لاعبيه بفيروس كورونا. وعليه قرر مكتب الصحة في مدينة هانوفر أن يبقى لاعبو الفريق جميعهم في منازلهم لمدة 14 يوماً كنوع من الحجر الصحي، بحسب موقع "شبورت 1".  فقانون العدوى يعطى سلطات الصحة في الولايات الألمانية الحق في إجبار المصابين على البقاء في الحجر الصحي.وبحسب معهد روبرت كوخ فإن فترة حضانة الفيروس هي 14 يوما.

وهؤلاء اللاعبون مجبرون الآن على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها بتاتا ولو حتى لشراء حاجياتهم من الطعام والشراب. وعلى أهلهم أو أصدقائهم القيام بذلك، كما أن مكتب الصحة سيتابعهم يوميا. ومن يخالف هذا القرار يعاقب ويمكن أن تكون العقوبة مالية أو حتى عقوبة الحبس.

فبناء على المادة 75 من قانون العدوى الألماني فإن من يصاب بعدوى ويخالف الأوامر الرسمية فيتسبب في انتقالها لشخص آخر يمكن أن يعاقب بتهمة "الإهمال الذي ينتج عنه جرح بدني"، ويمكن أن تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس عامين.

ونقل موقع قناة "ام دي ار" الألمانية عن متحدث بمكتب الصحة في بايرن قوله "في حالة الضرورة يمكن أن تحد السلطات من حرية الشخص وحرية التجمعات أو حرمات المنازل أو حتى السلامة الجسدية" للأشخاص.

صلاح شرارة

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

مواضيع ذات صلة

Fussball, Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

فكرة غريبة.. هكذا يواجه ناد ألماني خلو المدرجات من الجماهير 12.03.2020

أوقفت ألمانيا دوري "هوكي الجليد" بسبب فيروس كورونا. لكنها لم توقف حتى الآن دوري كرة القدم، غير أن مبارياته المقبلة ستكون بدون جمهور. ولأن فريق دوسلدورف يسعى لتأمين بقائه في البطولة، جاءته فكرة غريبة لتعويض غياب الجمهور.

Italien | Coronavirus | Mailand

+++ تغطية متواصلة لأهم الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في ألمانيا والعالم+++ 13.03.2020

يواصل فيروس كورنا انتشاره بشكل سريع وينعكس ذلك على كل مجالات الحياة، فيما تسابق الحكومات الزمن للسيطرة على الفيروس. DW عربية تتابع عن كثب آخر وأهم التطورات المتعلقة بهذا الوباء العالمي. (الزمن بتوقيت وسط أوروبا)

China Coronavirus

وفاة مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا" 18.02.2020

توفي مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد جراء الإصابة بالفيروس، حسبما أفاد تقرير إخباري، فيما حذرت منظمة الحصة العالمية من المبالغة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بسبب كورونا.. لاعبو فريق ألماني تحت الحجر الصحي ومهددون بالسجن

فيروس كورونا: مارادونا يوجه رسالة مؤثرة للإيطاليين

شتائم وكلمات نابية..الكاميرا تفضح دي ماريا!

كوستا يتذرع بكورونا للهرب من الصحفيين!

كورونا في الملاعب: روغاني يُطمئن ورونالدو في حجر صحي

بن سبعيني لـ DW: أحلم بلقب إفريقي ثانٍ مع الجزائر