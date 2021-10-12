 بسبب كورونا ـ خمسة لاعبين في المنتخب الألماني يخضعون للحجر الصحي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.11.2021

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رياضة

بسبب كورونا ـ خمسة لاعبين في المنتخب الألماني يخضعون للحجر الصحي

في ذروته استعداداته للجولتين المتبقيتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، خمسة لاعبين في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا، والمدرب فليك يستدعي ثلاثة آخرين على الفور.

المدرب هانزي فليك

المدرب هانزي فليك

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أن خمسة لاعبين من المنتخب يخضعون حالياً للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحدهم بفيروس كورونا، وذلك قبيل خوض مانشافات الذي ضمن تأهله إلى مونديال قطر 2022 الجولتين الاخيرتين من التصفيات الاوروبية.

ولم يفصح الاتحاد عن هوية اللاعب المصاب، لكنه قال إن نتائج فحوصه إيجابية، علما أنه تلقى لقاح كورونا كاملا، ولم تظهر عليه أي أعراض.

وتقرر عزل لاعبين أربعة الآخرين باعتبارهم مخالطين مباشرين للاعب المصاب، وذلك طبقا لتعليمات السلطات الصحية، مع أن فحوص "بي.سي.آر" الخاصة بهم كانت سلبية، حسب ما ذكره الاتحاد الألماني.

وخضع اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخب للفحوص عقب التجمع أمس الاثنين في فولفسبورغ استعدادا لمباراة ليختنشتاين المقررة بعد غد الخميس ومباراة أرمينيا المقررة الأحد المقبل.

وذكر الاتحاد الألماني أن فحوص جميع اللاعبين الآخرين جاءت سلبية وسيواصلون استعداداتهم كما كان مخططا لها، وذلك رغم إلغاء المران الصباحي للفريق صباح الثلاثاء.

ونشر الاتحاد على حساب المانشافت في موقع توتير، أن المدير الفني هانزي فليك استدعى لاعبي فريق فولسبورغ، ماكسيمليان أرنولد وريدله باكو، إلى جانب لاعب موناكو كيفين فولاند. وكان جوناثان تاه قد التحق بالفعل أمس الاثنين بصفوف المنتخب.

من جهته قال أوليفر بيرهوف المدير الرياضي بالاتحاد، إن عدد الإصابات بعدوى كورونا "ارتفع بشكل حاد من جديد في جميع أنحاء البلاد مؤخرا. لذلك نواصل تطبيق معايير النظافة والقواعد العامة خلال آخر مشاركة دولية هذا العام، كي نعمل بأعلى درجة من المسؤولية في الوضع الحالي المتعلق بالعدوى". وأضاف :"هذه الأنباء التي جاءت قبيل آخر مباراتين بتصفيات كأس العالم، كانت مؤلمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني وكذلك للمنتخب بأكمله. لكن الصحة تأتي أولا، بالطبع". وتابع :"أتمنى للاعب المصاب الشفاء العاجل، وأتمنى ألا يعاني من أعراض".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، توتير)

 

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