بسبب كورونا.. برلين تلغي أكبر معرض للسياحة في العالم

قبل خمسة أيام من انطلاقه ألغى منظمو معرض "بورصة برلين للسياحة الدولية" المعروف اختصارا باسم (ITB Berlin)، إقامة المعرض هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد. ويعد معرض برلين للسياحة الدولية أكبر معرض للسياحة في العالم، وفرصة ينتظرها منظمو السياحة والسفر في العالم لعقد الصفقات وإجراء التعاقدات للموسم السياحي الجديد. وكان من المفترض أن يفتح معرض هذا العام أبوابه في الفترة بين الأربعاء المقبل الرابع من مارس/ آذار وحتى الأحد الثامن من نفس الشهر.

وقال رئيس المعرض كريستيان غوكه إن الشروط الرسمية لإقامة المعرض تم تشديدها اليوم الجمعة (28 فبراير/ شباط 2020)، لدرجة لا يمكن تطبيقها وأضاف حسب بيان للمعرض تم نشره على موقع تويتر أن معرض برلين له أهمية كبرى للسياحة في العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 10 آلاف عارض، يأتون من أكثر من 180 دولة. وتابع رئيس معرض برلين للسياحة "نحن نحمل على عاتقنا بمنتهى الجدية مسؤولية صحة وسلامة ضيوفنا والعارضين والموظفين". مؤكدا أن قرار إلغاء المعرض لعام 2020 جاء بصعوبة.

إلغاء معارض في ألمانيا والعالم

وكانت قد توالت في الأسابيع الماضية خطابات إلغاء عارضين مشاركتهم في المعرض، ليس من الصين فقط، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت إدارة معرض كولونيا الدولي للمعدات الصلبة يوم الثلاثاء الماضي تأجيل إقامة المعرض إلى وقت لاحق بسبب فيروس كورونا.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ المستشارة في ووهان في عام 2019 زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصنع Webasto في ووهان. وقد أُغلق المصنع، كما أعلنت الإدارة. وليس من المستبعد حصول "انعكاسات على سلسلة الإمداد العالمية". وحوالي 1000 موظف في المصنع المركزي الألماني يعملون انطلاقا من البيت، لأنه يوجد بينهم بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ حالة نادرة مصنع كيميائي يرى فرصة: لانكسيس/ Lanxess يسجل طلبا أكبر على مادة التعقيم Rely+On Virkon. هذه المادة تُستخدم في تعقيم المساحات السطحية والآلات ويمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا ويتم استخدامها بالأخص في الصين. وتقول الشركة بأنها تعمل من أجل توفير كميات إضافية في أسرع وقت ممكن.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ تطور بطيئ في قطاعات أخرى قطاع تقنية الطب المتراجع حاليا في شركة سيمنس على عكس الوضع في مجال التعقيم لا يتوقع طلبا متزايدا على أجهزة التصوير بالأشعة. "الإمكانية القريبة لتحقيق صفقات لن أبالغ فيها. هذا لا يتحقق بهذه السرعة"، كما قال رئيس إدارة زيمنس، بيرند مونتاغ. "الفيروس يأتي ويختفي بسرعة".

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ تجارة التجزئة والمطاعم عند سلسلة الوجبات السريعة KFC و Pizza Hut ومقاهي Luckin Coffee تبقى الأبواب حاليا مغلقة. وسلسلة الموضة السويدية H&M أغلقت حوالي 45 فرعا في الصين، وشركة إنتاج الجنز Levi Strauss أغلقت حوالي نصف محلاتها. ويتوقع خبراء أن تبقى الانعكاسات في حدود معقولة، لأن عملياتها التجارية تتم في الغالب عبر الانترنيت.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ "ليس هناك وقت" لأِشياء جميلة على غرار المنافس الأمريكي نايكه Nike تغلق شركة اللوازم الرياضية الألمانية أديداس في الصين بصفة مؤقتة العديد من محلاتها. علاوة على ذلك ستتم مراقبة تجارة الامتياز بدقة. ومن السابق لأوانه تقييم الانعكاسات. وأنشطة الدعاية مثل هذا النشاط مع نجم كرة القدم بول بوغبا في هونغ كونغ عام 2017 لن تتم في الوقت الحاضر.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ شركات إنتاج السيارات مهددة بوجه خاص الوباء له " جسامة اقتصادية هائلة" وبالتحديد لشركات إنتاج السيارات الألمانية، يقول خبير السيارات فيردناند دودنهوفر. وعلى هذا النحو يبقى 33 مصنعا لفولكسفاغن (هنا طريق التجارب التابعة للشركة في جينجيان) والشركة المشتركة في الصين مغلقة حتى نهاية الأسبوع، والإمدادات المبرمجة ليست مهددة.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ الجميع معنيون بالفيروس عند شركة دايملر (هنا نمودج سيارة مايباخ أثناء معرض في بكين) يُتوقع أن ينطلق الجزء الأكبر من الإنتاج الصيني الاثنين المقبل. وفي إطار ذلك تركز الشركة على "العمل من البيت". وحتى لدى شركة بي ام دبليو سينطلق الإنتاج وعمل الإدارة الاثنين المقبل من جديد.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ هوندا تبقى حذرة شركة إنتاج السيارات اليابانية هوندا تُبقي على مصانعها الثلاثة المسيرة مع المنتج الصيني Dongfeng في ووهان مغلقة لوقت طويل. فالعمل سيتوقف على الأقل حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري 2020، كما قال متحدث. ولا يُعرف ما إذا كان الانتاج سينطلق من جديد، ويتم الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ نقص الإمدادات الفيروس يتطور إلى مشكلة بالنسبة إلى سلسلات الإمداد العالمية. وصناعة السيارات مثال جيد على ذلك. فشركة هيونداي الكورية الجنوبية ستعلق إنتاجها المحلي في هذا الأسبوع. والسبب نقصان قطع غيار تأتي في العادة من الصين. ويتوقع محللون أن تطال مثل هذه المشاكل الكثير من الشركات.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ الصينيون يغيبون وحتى في المانيا يظهر بعض التقييد، فبسبب خطر العدوى يُتوقع وصول عدد أقل من الزوار إلى معرض المواد الاستهلاكية في فرانكفورت Ambiente. وهذا يُستنتج من تراجع السفريات المحجوزة من الصين، كما قال متحدث باسم شركة المعرض. وشركة لوفتهانزا وخطوط جوية أخرى قطعت اتصالاتها مع الصين.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ المهم هو الاستعداد وفي مطار فرانكفورت أُقيم مركز للحجز الصحي للذين تم إجلاؤهم من منطقة كورونا. وغالبية الركاب من الصين تصل إلى ألمانيا في العادة عبر فرانكفورت ( في 2018 فاق عددهم مليون شخص) وأهم المطارات الصينية للخطوط القائمة مع ألمانيا هي مطارات بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. ورحلات مباشرة من وإلى ووهان لم تحصل. ديرك كاوفمان+ وكالات



وكان موعد إقامة معرض فرانكفورت لمعدات الإضاءة والبناء قد تم الإعلان عن تأجيله أيضا بسبب الانتشار المكثف لفيروس كورونا الجديد في أوروبا. وأعلنت إدارة المعرض مساء الاثنين تأجيل موعده الذي كان مقررا في الفترة بين 8 إلى 13 آذار/مارس إلى الفترة بين 15 إلى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

كما وعلى سبيل المثال ألغت سويسرا اليوم الجمعة معرض جنيف للسيارات ومعرض بازل للساعات إضافة إلى كل الأحداث العامة أو الخاصة الكبرى بما يشمل اللقاءات الرياضية والكرنفالات.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)