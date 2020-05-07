 بسبب كورونا.. السعودية تتخذ إجراءات تقشفية ″مؤلمة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2020

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أخبار

بسبب كورونا.. السعودية تتخذ إجراءات تقشفية "مؤلمة"

أعلنت السعودية عن إجراءات تقشفية وصفتها بـ"الضرورية وإن كان فيها ألم" وذلك "لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية" التي أدت مع عوامل أخرى إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي هبوط احتياطات العملات الأجنبية والإيرادات.

أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط تهوي بالإيرات السعودية والاحتياطات من العملات الأجنبية إلى مستو قياسي

أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط تهوي بالإيرات السعودية والاحتياطات من العملات الأجنبية إلى مستو قياسي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الإثنين (11 أيار/مايو) إن المملكة قررت رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضها تفشّي فيروس كورونا المستجد.

مختارات

أنفقت دول العالم نحو تريليوني دولار على العتاد العسكري في 2019 واحتلّت أمريكا صدارة حجم الإنفاق وفق معهد سيبري السويدي، فيما حلت السعودية في المرتبة الخامسة عالميا قبل ألمانيا وفرنسا وبعد روسيا مباشرة. (27.04.2020)

خطوة جديدة تضاف إلى سلسة خطوات غير مسبوقة اتخذتها السعودية على طريق "إصلاح" القضاء. فهل يشكل إلغاء إعدام القصر وعقوبة الجلد المثيرتين للجدل، بداية لإصلاح حقيقي في البلد المحافظ، أم هو إجراء تجميلي آخر لواقع مرير؟ (28.04.2020)

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين نقلا عن بيان لوزارة المالية أنه "تقررإيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران) لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو (تموز) لعام 2020".

وتعاني السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من هبوط الأسعار في نفس الوقت الذي من المرجح فيه أن تؤدي تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي إجراءات التقشف مع تجاوزالإنفاق الدخل مما جعل السعودية تشهد عجزاً في الميزانية حجمه تسعة مليارات دولار في الربع الأول.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في البيان: "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل.. وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

وأضاف أن: "الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة تسببت في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي".

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مسائية : DW الاقتصاد السعودي بعد قرارات ملكية وإصلاحات جديدة

وقال: "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".

وهبطت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي في مارس آذار بأسرع معدل منذ 20 عاماً على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011.

وهبطت إيرادات النفط خلال أول ثلاثة أشهر من العام بنسبة 24 في المئة مقارنة بالعام السابق إلى 34 مليار دولار لتهبط الإيرادات الإجمالية 22 في المئة.

وقال البيان إن الحكومة ألغت أو أجلت "بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين ..والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً".

وفي نيسان/أبريل الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2,3 في المئة.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب – رويترز)

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    لجين الهذلول ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة سجنت في عام 2018 بتهمة "التأمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، تتعرض لجين للتعذيب والتحرش الجنسي، وتقبع في الحبس الإنفرادي منذ أشهر. وأضافت عائلة لجين أنها تلقت عرضاً بإطلاق صراحها بشرط نفيها تعرضها للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


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