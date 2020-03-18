بسبب كورونا.. الدوري الألماني مهدد من جديد بـ"مباريات الأشباح"

قال ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، اليوم الثلاثاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) إن ألمانيا ستقرر بعد غد الخميس بأن جميع مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يجب إقامتها في ملاعب خالية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.

وفي ساكسونيا التي تقع شرق ألمانيا وينتمي لها نادي لايبزيغ، جرى بالفعل حظر حضور المشجعين مجددا كما كان الحال في مختلف أنحاء ألمانيا خلال الموجتين الأولى والثانية منذ انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. وستكون المباريات "مباريات أشباح" في إشارة اعتاد الإعلام الألماني إطلاقها على المباريات التي تقام وسط مدرجات خالية من الجمهور.

وأجرى قادة الولايات الاتحادية في ألمانيا وعددها 16 محادثات مع المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل والمستشار القادم أولاف شولتس اليوم الثلاثاء اجتماعا عبر الهاتف لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك لاحتواء الأزمة.

وقال كريتشمر إنهم سيجتمعون مرة أخرى يوم الخميس لاتخاذ قرارات، مضيفا "بعد ذلك سيتقرر إقامة مباريات الدوري الألماني بدون جماهير".

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قواعد مختلفة لكل ولاية

وتتمتع كل ولاية في ألمانيا بالحكم الذاتي وبشأن اتخاذ قرارات وتدابير لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، حيث يمكن لبعض الأندية اللعب أمام مدرجات بقدرة استيعابية 100 في المئة، أو ممتلئة جزئيًا، بينما يلعب البعض الآخر خلف أبواب موصدة.

وبعد محادثات اليوم قال ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا :" عندما تغلق أسواق عيد الميلاد، ليس من المنطقي أن تكون ملاعبنا ممتلئة".

يذكر أن الأسواق مغلقة في بافاريا بالجنوب، ولكنها لم تغلق حتى الآن في برلين بالشرق وشمال الراين فيستفاليا في الغرب على سبيل المثال.

وتابع ماركوس زودر "يتفق الجميع على أنه يجب القيام بشيء ما في كرة القدم "في إشارة إلى الانتقادات الواسعة التي طالت إقامة ديربي الراين بين كولونيا وبوروسيا مونشنغلادباخ (4-1) السبت بحضور 50 ألف متفرج. وأضاف السياسي البافاري: "نريد أن نقترح الآتي: "لنهاية العام ينبغي أن تقام المباريات بدون جمهور في دوريات المحترفين". وأضاف :"سنحاول تطبيق هذا في كل ألمانيا مرة اخرى، ولكننا أيضا سنقوم به بمفردنا في ولاية بافاريا في هذه المرحلة".

أندية بافاريا كلها وليس بايرن فقط

وقد تؤثر هذه الخطوة على المباراة رفيعة المستوى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ والعملاق الإسباني برشلونة في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، تليها مباراة ماينز بعد ثلاثة أيام لاحقة في الدوري الألماني. ويحل بايرن ضيفا على بروسيا دورتموند يوم السبت القادم. كما ستتأثر الأندية البافارية الأخرى مثل أوغسبورغ وغرويتر فورت بقرار إبعاد المشجعين.

وفرضت بافاريا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا في ألمانيا من الموجة الجديدة من فيروس كورونا، الأسبوع الماضي قاعدة تنص على أن ملاعب كرة القدم - بما في ذلك ملعب بايرن ميونيخ - يمكن أن تسمح بحضور 25 بالمئة فقط من سعتها في المباريات. ولم يُسمح بدخول الملاعب إلا للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد-19 وفقط إذا قدموا اختبارا سلبيا.

وسجلت ألمانيا 45753 إصابة جديدة يوم الثلاثاء بينما تم تسجيل 388 حالة وفاة أخرى، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ أوائل مارس/ آذار والذي يرفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 101344 حالة وفاة.

ص.ش/هـ.د (رويترز، أ ف ب، د ب أ)