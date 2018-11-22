 بسبب قضية خاشقجي واليمن.. الدنمارك تعلق تصدير أسلحة للسعودية | أخبار | DW | 22.11.2018

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أخبار

بسبب قضية خاشقجي واليمن.. الدنمارك تعلق تصدير أسلحة للسعودية

قال وزير خارجية الدنمارك إنه قرر وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بعد مباحثات أجراها في الآونة الأخيرة مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي. ولن يمس القرار الأسلحة فقط وإنما أيضا المعدات التي قد تكون لها تطبيقات عسكرية.

Jemen Saudi Arabien Grenze Panzer Archiv (Handley/AFP/Getty Images)

قال وزير الخارجية الدنماركي، أندرس صامويلسن، اليوم الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن بلاده قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

وكتب صامويلسن على صفحة الخارجية الدنماركية بموقع توتير: "نظرا للوضع الذي مازال مثيرا للقلق في اليمن وبسبب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبعد النقاشات مؤخراً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قررنا وقف تراخيص أسلحة الدنمارك إلى السعودية".

ويشمل قرار التعليق أيضا بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية.

يذكر أن ألمانيا قامت مؤخرا بوقف صادراتها من الأسلحة إلى السعودية بشكل مؤقت. كما قامت الحكومة الألمانية بإصدار حظر لـ18 شخصا، مشتبه بهم في مقتل خاشقجي، من دخول ألمانيا.

ص.ش/م.س (رويترز)

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    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

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مختارات

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