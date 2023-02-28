بسبب قتل قطة الوزير.. إيقاف وتغريم دراج إيطالي 4000 يورو

أعلن فريق "تريك سيجارفريدو" للدراجات اليوم الثلاثاء (28 فبراير/سباط 2023) أنه أنه "يدين بشدة الفعل الشائن" المتمثل في قتل دراجه الإيطالي انطونيو تيبيري لقطة ، مؤكدا أن هذا الفعل هو انتهاك واضح لميثاق الأخلاق الخاصة بالفريق.

وأوضح الفريق أنه سيتبرع براتب تيبيري خلال فترة إيقافه لمؤسسة مناسبة لرعاية الحيوانات وحمايتها وإنقاذها.

وذكرت صحيفة "كوريري دي لا سيرا" الإيطالية اليوم الثلاثاء أن تيبيري بطل العالم السابق للناشئين في سباق عكس عقارب الساعة، جرى تغريمه أربعة آلاف يورو (4230 دولار) بواسطة محكمة في سان مارينو لقتل قطة وزير السياحة في سان مارينو، فيدريكو اماتي، في حزيران/يونيو 2022.

وقال تيبيري أمام المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إنه كان يريد تجربة نطاق البندقية كان قد اشتراها حديثًا، حيث استهدف أولاً علامة للطريق ونجح في التصويب عليها ثم صوب باتجاه القطة وقتلها. وأكد الدراج الإيطالي أنه "لم يكن لدي نية لقتل القطة... كنت مقتنعا بأن السلاح لم يكن قاتلا".

من جانبه أعرب الوزير أماتي بخيبة أمل بعد صدور الحكم، وقال السياسي: "لا يمكنك إطلاق النار على حيوان أليف والخروج بغرامة قدرها 4000 يورو". وأضاف لو أن تيبيري فعل الشيء نفسه في إيطاليا، لكانت العقوبة هي السجن لمدة أربعة أشهر على الأقل.

وتقع جمهورية سان مارينو في شبه الجزيرة الإيطالية على الجانب الشرقي من جبال الأبينيني وهي عبارة عن مكتنف تحيط به إيطاليا، وتزيد مساحتها قليلًا عن 61 كم2 وبتعداد سكان يقدر بأكثر من 30,000. وعاصمتها هي مدينة سان مارينو.

ع.ج.م (ج ب أ)