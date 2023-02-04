بسبب "غياب" مبابي.. ناغلسمان يتهم سان جيرمان بـ"لعب البوكر"!

قال مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان،إنه يعتقد أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سيلعب مع باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متهمًا النادي الفرنسي "بلعب البوكر".



وسبق أن أعلن سان جيرمان الخميس أن نجمه سيغيب "لثلاثة أسابيع" بسبب إصابة في الفخذ، ما يحرمه من المشاركة في مواجهة 14 شباط/ فبراير بين الفريقين في العاصمة الفرنسية.

وقال ناغلسمان: "لا أعتقد أنه سيغيب"، زاعمًا أن النادي الباريسي قدم تشخيصًا افتراضيًا لحالة مبابي، وأوضح: "لا أعرف ما الذي لديه، (لكن) أفترض أنه سيلعب. ما يُقال على الموقع غامض. إذا لم تكن إصابة بنيوية، لا أستطيع أن أتخيله يغيب عن المباراة، لكنني لا أعرف"، وأضاف: "أحضّر للمباراة كأنه سيشارك".

واستُبدل مبابي، الذي سجل 25 هدفًا مع سان جيرمان هذا الموسم منها سبعة في دوري أبطال أوروبا، في الدقيقة 21 من فوز فريقه 3-1 على مونبلييه الأربعاء. وإلى جانب مبابي، تدور الشكوك حول جاهزية كل من البرازيلي نيمار والإسباني سيرجيو راموس، لكن يُتوقع أن يكونا جاهزين في الوقت المناسب لمواجهة بطل ألمانيا.

بدوره، يعاني فريق ناغلسمان من إصابات عدّة، في ظل الغياب الطويل للحارس المخضرم مانويل نوير والظهير المغربي نصير مزراوي والمدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديس. كذلك، يغيب المهاجم السنغالي ساديو مانيه عن الملاعب منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لكنه عاد إلى التدريبات، على الرغم من أنه لن يشارك في موقعة "بارك دي برانس".

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ ، أ ف ب)