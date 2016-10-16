بسبب ضعف المشاركة.. إلغاء مسيرة للنازيين الجدد في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت (18 آب/أغسطس 2018) إلغاء مسيرة لنازيين جدد لإحياء الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لانتحار رودولف هيس، النائب السابق للزعيم النازي أدولف هتلر الذي كان يقضي عقوبة سجن مؤبد في سجن شباندوا بغرب العاصمة برلين. وأوضحت الشرطة أن قرار الإلغاء اتخذه منظمو المسيرة وذلك بسبب قلة الحضور وضغط المظاهرات المناهضة لها.

وكان المنظمون يتوقعون حضور أكثر من 4000 شخص من معسكر اليمين المتطرف، إلا أن الحضور لم يتجاوز خمسين شخصا، فيما تجاوز عدد المتظاهرين المناوئين للنازيين الجدد 1000 شخص. لكن المنظمين للمسيرة قرروا دعوة أنصارهم إلى المشاركة في مسيرة أخرى في شرق العاصمة برلين وتحديدا في حي فريدريشهاين في برلين الشرقية سابقا، حيث كانت مسيرة مماثلة لتلك في شباندوا مرخصة من قبل الشرطة المحلية.

وانطلقت في وقت سابق اليوم أولى المظاهرات المناهضة لمسيرة النازيين الجدد في برلين. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الأجواء هادئة حتى الآن. وأضافت المتحدثة أنه تم الاستعانة بنحو 2300 شرطي للحيلولة دون وقوع اشتباكات محتملة بين المعسكرين. إلا أن المعسكرين حاولا الترعض لبعض بعضهما البعض، لكن الشرطة منعت فورا اي احتكاك بين الجانبين. ورغم ذلك وقعت مواجهات بين الجانبين تمثلت بقذف قناني المياه والحجارة. إلا أن الشرطة تدخلت ومنعت استمرار المظاهرتين على الفور.

وأعلنت بعض الجماعات تنظيم مظاهرات مضادة لعرقلة مسيرة النازيين مثلما حدث العام الماضي. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة في كل عام لحظر تجمع النازيين الجدد، عادة ما يتم السماح به على أساس الحق الأساسي في حرية التجمع في ألمانيا.

كما شهدت مدن ألمانية أخرى، بينها كولونيا، مظاهرات معادية لليمين المتطرف وداعية إلى التضامن مع اللاجئين والمهاجرين في البلاد ورفض كل مظاهر معاداة الأجانب في المجتمع.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)