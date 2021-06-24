 بسبب صور فاضحة لأطفال.. التحقيق مع شرطيين ألمانيين مشتبه بتطرفهما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.06.2021

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بسبب صور فاضحة لأطفال.. التحقيق مع شرطيين ألمانيين مشتبه بتطرفهما

تتواصل تداعيات فضيحة مجموعات الدردشة اليمينية المتطرفة في ولاية هيسن، التي شارك فيها رجال شرطة. وآخر فصولها هي الكشف عن التحقيق مع شرطيين قاما بتبادل صور إباحية لأطفال.

من مظاهرة ضد التطرف في صفوف الشرطة في ولاية هيسن

بسبب صور فاضحة لأطفال.. التحقيق مع شرطيين ألمانيين مشتبه بتطرفهما

أعلن وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية بيتر بويت، اليوم الخميس (24 حزيران/يونيو 2021)، التحقيق في تبادل صور فاضحة للأطفال فيمحتويات دردشة يمينية متطرفة لشرطيين اثنين في الولاية.

وقال بويت أمام لجنة الشؤون الداخلية في برلمان الولاية في مدينة فيسبادن إن هناك محتويات تمت مشاركتها في إحدى مجموعات الدردشة وأثارت الاشتباه في وجود هذه المواد الفاضحة للأطفال.

من جانبه، قال مفتش الشرطة في ولاية هيسن، هانز كناب، إن هذه الواقعة تتعلق تحديدا بملفين مشيرا إلى أن عدد المساهمات التي تمت مشاركتها في المجموعة يتألف من أربعة أرقام.

مختارات

قدم قائد شرطة ولاية هيسن الألمانية استقالته بعدما تبين استخدام حواسيب شرطة الولاية للحصول على بيانات شخصيات تلقت فيما بعد رسائل تهديد تحمل توقيع نازيين جدد، في قضية تشغل ألمانيا.

بعد تحقيقات استمرت سنوات بحق 40 شرطي، فصلت وزارة داخلية ولاية هيسن خمسة رجال شرطة على خلفية اتهامات بالتورط في جرائم ذات دوافع يمينية متطرفة، ومن ضمن الجرائم التي حقق فيها كانت قضية إرسال خطاب تهديدي لمحامية من أصل تركي.

يشار إلى أن بويت كان قد أمر بحل القوات الخاصة للشرطة (إس إي كيه) التابعة لرئاسة الشرطة في فرانكفورت في أعقاب الإعلان عن مشاركة أفراد من هذه القوات في الدردشات ذات المضمون اليميني المتطرف.

وصرح الوزير بأنه من المعروف في الوقت الراهن أن 50 شرطيا عاملا شاركوا في الدردشات المثيرة للشبهة، منهم 36 شرطيا من القوات الخاصة في فرانكفورت. وهناك ستة من أفراد الشرطة السابقين من ولاية هيسن شاركوا أيضا في الدردشات.

ويحقق الادعاء العام مع 19 شرطيا، منهم 18 شرطيا من القوات الخاصة في فرانكفورت وشرطي سابق فيها ويعمل حاليا في أكاديمية الشرطة في هيسن.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فإنه يجري التحقيق أيضا مع شرطي سابق في القوات الخاصة، ويتهم الادعاء هؤلاء الأشخاص بتبادل صور لصلبان معقوفة وصور للزعيم النازي الراحل ادولف هتلر. من ناحية أخرى، تجري الشرطة إجراءات تأديبية ضد شرطيين أثنين آخرين في هذه الواقعة.

ف.ي/أ.ح  (د.ب.ا)

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