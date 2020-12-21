 بسبب صورة.. زوجة رويس تتعرض لهجوم من متابعيها في إنستغرام | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.12.2020

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منوعات

بسبب صورة.. زوجة رويس تتعرض لهجوم من متابعيها في إنستغرام

دأبت سكارليت غارتمان زوجة نجم فريق بوروسيا دورتموند ماركو رويس على نشر صورها مع الخيول في حسابها على موقع "إنستغرام". اليوم نشرت صورة مع ابنتها، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة. فما السبب؟

سكارليت غارتمان في صورة مع زوجها نجم فريق بوروسيا دورتموند ماركو رويس

تعرضت سكارليت غارتمان زوجة نجم فريق دورتموند ماركو رويس لانتقادات واسعة بسبب صورة مع ابنتها.

يُعرف عن سكارليت غارتمان، زوجة نجم فريق بوروسيا دورتموند ماركو رويس، عشقها لركوب الخيل، وقد دأبت على نشر صورها من حين آخر على حسابها في موقع "إنستغرام" مع خيولها، وغالباً ما كانت هذه الصور تحصد الإعجاب من طرف متابعيها.

 لكن الأمر اختلف هذه المرة عندما نشرت غارتمان صورة حديثة تظهرها مع ابنتها التي تبلغ من العمر عاماً واحداً وتسعة أشهر في نزهة. فقد أبدى الكثير من معجبيها استياءهم من الصورة التي كانت تظهر غارتمان تمتطي جوادها، بينما ابنتها تمتطي مهراً صغيراً. سبب هذا الاستياء يعود إلى عدم ارتداء الطفلة الصغيرة للخوذة الواقية.

Screenshot Instragram @scarlettgartmann

وتساءل أحد متابعيها على "إنستغرام" في تعليق على الصورة: "أليس من الواجب ارتداء الصغيرة لخوذة واقية؟" وتابع معلقاً: "إذا سقطت أرضاً، ستكون تلك هي النهاية". واستغرب متابعون آخرون "ارتداء الأم للخوذة الواقية واكتفاء الطفلة الصغيرة بوضع عصابة رأس". كما وردت تعليقات أخرى تستهجن تصرف غارتمان وتتهمها بعدم المسؤولية وبالاهتمام بالتقاط الصور بدل سلامة ابنتها.

ع.ش/ ي.أ

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    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


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