بسبب صورة.. زوجة رويس تتعرض لهجوم من متابعيها في إنستغرام

يُعرف عن سكارليت غارتمان، زوجة نجم فريق بوروسيا دورتموند ماركو رويس، عشقها لركوب الخيل، وقد دأبت على نشر صورها من حين آخر على حسابها في موقع "إنستغرام" مع خيولها، وغالباً ما كانت هذه الصور تحصد الإعجاب من طرف متابعيها.

لكن الأمر اختلف هذه المرة عندما نشرت غارتمان صورة حديثة تظهرها مع ابنتها التي تبلغ من العمر عاماً واحداً وتسعة أشهر في نزهة. فقد أبدى الكثير من معجبيها استياءهم من الصورة التي كانت تظهر غارتمان تمتطي جوادها، بينما ابنتها تمتطي مهراً صغيراً. سبب هذا الاستياء يعود إلى عدم ارتداء الطفلة الصغيرة للخوذة الواقية.

وتساءل أحد متابعيها على "إنستغرام" في تعليق على الصورة: "أليس من الواجب ارتداء الصغيرة لخوذة واقية؟" وتابع معلقاً: "إذا سقطت أرضاً، ستكون تلك هي النهاية". واستغرب متابعون آخرون "ارتداء الأم للخوذة الواقية واكتفاء الطفلة الصغيرة بوضع عصابة رأس". كما وردت تعليقات أخرى تستهجن تصرف غارتمان وتتهمها بعدم المسؤولية وبالاهتمام بالتقاط الصور بدل سلامة ابنتها.

ع.ش/ ي.أ