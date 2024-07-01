ألمانيا- غرامة جديدة لسياسي بارز بحزب البديل بسبب شعار نازي

أدين بيورن هوكه زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تورينغن مرة أخرى بسبب شعار نازي محظور. وحكمت عليه محكمة هاله الإقليمية بغرامة. وكان هوكه قد أُدين بنفس العقوبة في مايو/أيار. وتنتظر هوكه محاكمة ثالثة أيضا.

أدين بيورن هوكه، رئيس فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية تورينغن الألمانية (شرق)، مرة أخرى، بسبب استخدام شعار نازي محظور.

جاء ذلك مع إصدار المحكمة الإقليمية في مدينة هاله شرقي ألمانيا اليوم الاثنين (أول يوليو/ تموز 2024) حكما بغرامة مالية بمعدل يومي يبلغ 130 يورو لمدة 130 يوما أي بإجمالي يبلغ 16 ألف و900 يورو.

يذكر أن غرامة المعدل اليومي، وهي طريقة لتحديد قيمة الغرامات في النظام القانوني الألماني، يتم تحديدها بناء على دخل الفرد اليومي على مدار عدد معين من الأيام.

ووفقاً للحكم الصادر في هاله، فقد نطق هوكه، زعيم البديل في تورينغن، في حفل حزبه في ديسمبر/ كانون الأول في غيرا بتورينغن بالشعار المحظور "الكل لألمانيا"، الذي يعود لحقبة النازيين أو شجع جمهوره على القيام بذلك.

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حكم عليه قبل ذلك بغرامة في مايو/ أيار

وبسبب نفس الشعار "الكل لألمانيا"، حُكم على بيورن هوكه بالفعل بغرامة قدرها 13 ألف يورو في 14 مايو/ أيار الماضي. واستخدم الشعار في مايو/ أيار 2021 في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في ميرسبورغ بولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا أيضا. لكن هذا الحكم غير نافذ قانونا بعد لأن هوكه تقدم بطعن ضده.

وبالنسبة لهوكه، زعيم حزب البديل في تورينغن، فإن المحاكمة الثانية في مدينة هاله ليست هي الأخيرة. فقد وافقت محكمة مولهاوزن الإقليمية في تورينغن على التهم الموجهة إلى السياسي اليميني المتطرف بتهمة التحريض على الكراهية. ويتعلق الأمر هنا بمنشور لهوكهعلى موقع تلغرام يعود لعام 2022 حول عمل عنيف في لودفيغسهافن والسلوك المزعوم للعديد من المهاجرين. ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد، بحسب ما نقل موقع تاغس شاو الألماني.

ص.ش/ع.ج (د ب أ)