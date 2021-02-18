 بسبب سلالات متحورة.. مخاوف في ألمانيا من تصاعد الإصابات بكورونا مجددا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

بسبب سلالات متحورة.. مخاوف في ألمانيا من تصاعد الإصابات بكورونا مجددا

رغم وجود استقرار نسبي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، لكن معهد مختص قلق من تزايد نسبة الإصابات بالنسخة المتحورة من الفيروس بوتيرة سريعة. ووزير الصحة الألماني يقول إن "الفيروس لن يستسلم بسهولة".

يتوقع معهد روبرت كوخ في ألمانيا تصاعد حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة

يتوقع معهد روبرت كوخ في ألمانيا تصاعد حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة

يتوقع معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض مزيداً من التفشي في إصابات كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

مختارات

أكدت شركتا بيونتيك وفايزر أن سلالة جنوب أفريقيا من كورونا ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاحهما. وجهات صحية ألمانية تحث على التطعيم بلقاح أسترازينيكا والتوقف عن التشكيك في نجاعته.

هو يعتبر فيروس كورونا مجرد نزلة برد، يرفض ارتداء الكمامة ورغم ظهور أعراض الفيروس عليه، عالج طبيب ألماني حوالى 200 مريض في إحدى المقاطعات الألمانية. التحقيق لا زال جارياً في التصرف الغير مسؤول للطبيب.

وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، في برلين اليوم الجمعة (19 فبراير/شباط 2021): "نحن على أعتاب نقطة تحول مجدداً، على الأرجح. الاتجاه الهبوطي للأسابيع الماضية لم يعد مستمرا على ما يبدو".

وذكر فيلر أن هناك استقراراً في عدد الإصابات الجديدة في كثير من الولايات، لكن الأعداد لا تزال عند مستوى مرتفع للغاية. وأضاف: "لا نعرف على وجه التحديد بعد ما إذا كانت النسخ المتحورة المثيرة للقلق تلعب دورا في ذلك"، موضحاً أن نسبة الإصابات بالنسخة المتحورة من كورونا "بي 7.1.1" تزيد بوتيرة سريعة.

ولذلك، توقع فيلر مزيدا من التفشي خلال الأسابيع المقبلة حتى بين الشباب، وقال: "سيكون هناك المزيد من الإصابات بين الشباب والمراهقين والأطفال". وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين لحقيقة أن هذا سيجعل مكافحة الجائحة أكثر صعوبة"، موضحاً أنه سيصبح من الصعب تحقيق هدف انخفاض معدل العدوى

وقال فيلر: "كل تخفيف طائش في القيود يسرع انتشار الفيروس ويعيدنا للوراء. بذلك سنكون في غضون أسابيع قليلة بالضبط حيثما كنا في عيد الميلاد (الكريسماس)".

مشاهدة الفيديو 02:33

ألمانيا: تقدم في التعامل مع أزمة كورونا بشمال البلاد

وناشد فيلر المواطنين الألمان مجدداً الحد من الاختلاط،  والالتقاء بالخارج، إن أمكن، وعدم السفر، وارتداء الكمامات "في المكتب وفي السيارة وفي وسائل النقل العام"، وأوصى بقبول عروض التطعيم، مؤكدا أن جميع اللقاحات في ألمانيا آمنة وفعالة ووقائية.

وذكر فيلر أن الفيروس "يحقق قفزات كبيرة ولا ينبغي لنا العودة إلى الوراء." ومع ذلك، أكد فيلر أن جميع التدابير الاحترازية تساهم في تحجيم المتغيرات الجديدة، مشيراً إلى أنه لا يوجد لذلك سبب للإحباط. 

مزيد من الإصابات الجديدة

وأعلن معهد "روبرت كوخ" صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و113 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الجمعة الماضي 9 آلاف و860 إصابة. وسجل المعهد 508 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 556 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة،  بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة 8ر56 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و369 ألفا و719 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 67 ألفا و206 حالات. 

مشاهدة الفيديو 02:34

استمرار الإغلاق الجزئي الحدود الألمانية التشيكية

شبان يدعو لتوخي الحذر

من جانبه، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مجددا إلى توخي الحذر في ضوء تطور أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير اليوم في برلين: "الفيروس لن يستسلم بسهولة"، مشيراً إلى أنه إلى جانب الطفرات المثيرة للقلق، هناك حالياً انحراف فيما يتعلق بانخفاض أعداد الإصابات الجديدة.

وأعرب شبان عن تفهمه إلى الحاجة لإنهاء الإغلاق، مؤكداً في المقابل ضرورة توخي الحذر والحيطة عند اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى لا يتعرض ما تم إنجازه للخطر.

كما أشار الوزير إلى ضرورة زيادة وتيرة التطعيمات بقوة، واستخدام الاختبارات السريعة، والاختبارات الذاتية، على نطاق واسع اعتبارا من آذار/مارس المقبل.

وفي الأيام السابقة، لم يكن هناك انخفاض واضح في معدل الأيام السبعة الماضية. وتسعى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى خفض المعدل لأقل من 50 إصابة. ولا تعتزم السلطات اتخاذ خطوات واسعة النطاق في إعادة الفتح إلا عند انخفاض المعدل لأقل من 35 إصابة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


مواضيع ذات صلة

Werbetafel Pfizer COVID Impfstoff

عالم ألماني: نعيش سباقا بين لقاحات كورونا والسلالات الجديدة 18.02.2021

حث رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية لوتر فيلر الألمان على قبول عروض التطعيم، مؤكدا أن فيروس كورونا لن يختفي، ولذلك تبقى المناعة هي الحل الوحيد لمواجهته.

Symbolbild | Sterbehilfe

ألمانياـ اشتباه بنقل طبيب لفيروس كورونا لنحو 200 مريض 17.02.2021

هو يعتبر فيروس كورونا مجرد نزلة برد، يرفض ارتداء الكمامة ورغم ظهور أعراض الفيروس عليه، عالج طبيب ألماني حوالى 200 مريض في إحدى المقاطعات الألمانية. التحقيق لا زال جارياً في التصرف الغير مسؤول للطبيب.

Deutschland Berlin | Coronavirus | Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

وزير الصحة الألماني يحذر: طفرة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة 17.02.2021

أعلن وزير الصحة الألماني أن سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا، والتي من المحتمل أن تكون أكثر عدوى، تنتشر بسرعة في البلاد وتتضاعف كل أسبوع. يأتي ذلك رغم تراجع عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا عموما.

إعلان