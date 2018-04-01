بسبب رسم ساخر.. أردوغان يرفع شكوى على زعيم المعارضة

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء (18 تموز/ يوليو 2018)، شكاوى جنائية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، و72 نائبا آخرين من أعضاء الحزب بتهمة إهانته برسم ساخر قاموا بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو قد قام أمس الثلاثاء بمشاركة رسم ساخر يرجع إلى عام 2006 يصور أردوغان على أنه عدة حيوانات مختلفة على موقع تويتر. كما دعا أعضاء البرلمان من حزبه إلى مشاركة نفس الرسم الساخر من غلاف مجلة "بينجوين" الشعبية الساخرة.

وقالت قناة "تي آر تي" إن مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ بشكل منفصل تحقيقا مع كليجدار أوغلو بتهمة "إهانة الرئيس" بسبب نفس المشاركة على موقع تويتر. وذكرت وكالة أنباء الأناضول، التي تديرها الدولة، أن الرسم الكاريكاتيري يرقى إلى "تشويه صورة أردوغان".

وقد تسبب نفس الرسم الساخر في اعتقال أربعة طلاب من جامعة أنقرة الأسبوع الماضي بتهمة إهانة أردوغان، بعد أن عرضوه على لافتة كانوا يحملوها في حفل تخرج.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)