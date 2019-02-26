بسبب داني ألفيس نيمار في نزاع مفتوح مع ناصر الخليفي

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دخل في مشادات قوية مع رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي، والسبب داني ألفيس الذي تجمعه بنيمار علاقة صداقة قوية.

وداني ألفيس البالغ من العمر 35 عاما، حصل أخيرا على عرض من قبل متصدر قائمة الدوري الفرنسي، شمل تمديدا لمدة موسم واحد فقط، إضافة إلى راتب مرتبط فقط بعدد المباريات التي سوف يشارك فيها مستقبلا. وبطبيعة الحال أثار هذا العرض حفيظة اللاعب البرازيلي الذي عبّر عن "شعوره بالإحباط"، وهدد حسب تقارير إعلامية متطابقة بالرحيل نهاية الموسم.

هذا الأمر ما لم يستطيع مواطنه نيمار السكوت عنه، فدخل في نقاش حاد مع ناصر الخليفي لإقناعه بضرورة بقاء داني ألفيس، وعلّل نيمار موقفه بالقول "إنه سيشعر بسعادة أكبر في صفوف باريس سان جيرمان، بوجود أصدقاء على غرار داني ألفيس".

وتضاف قضية داني ألفيس إلى ملف أدريان رابيو الذي تمّت معاقبته بإبعاده عن التدريبات وإرساله إلى الفريق الرديف. وما بات أمام رابيو الآن سوى الانتظار إلى نهاية الموسم موعد انتهاء عقده مع النادي للرحيل عن باريس.

و.ب