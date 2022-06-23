بسبب توقف إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

مفاوضات معقدة .. ماذا بعد فتح الاتحاد الأوروبي باب الانضمام لأوكرانيا؟

في أسرع قرار بقبول طلب الانضمام للتكتل، رحبت المفوضية الأوروبية بطلب أوكرانيا، بعد ثلاثة أشهر ونصف من بدء الغزو الروسي لها. ولكن مفاوضات الانضمام لن تكون سريعة، وأمامها الكثير من العقبات.