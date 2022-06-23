 بسبب توقف إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي | DW الأخبار | DW | 23.06.2022

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DW الأخبار

بسبب توقف إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

نصح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الأوكرانيين بألا تكون لديهم "أي أوهام" بشأن حصولهم على وضع الدولة المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لأن عملية الانضمام ستكون طويلة جداً.

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