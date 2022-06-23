بسبب توقف إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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نصح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الأوكرانيين بألا تكون لديهم "أي أوهام" بشأن حصولهم على وضع الدولة المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لأن عملية الانضمام ستكون طويلة جداً.
أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأصبح على زعماء الاتحاد اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً في الأمر، لكن أمام الدولتين عملية انضمام طويلة وصعبة ستستغرق سنوات.
في أسرع قرار بقبول طلب الانضمام للتكتل، رحبت المفوضية الأوروبية بطلب أوكرانيا، بعد ثلاثة أشهر ونصف من بدء الغزو الروسي لها. ولكن مفاوضات الانضمام لن تكون سريعة، وأمامها الكثير من العقبات.
وصلت أورسولا فون دير لايين إلى كييف في زيارة تخصص لبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة إعمار البلد، وتوجد عراقيل وتحفظات كثيرة من عدة دول على هذا الانضمام المحتمل. من هي الدول الداعمة؟ والأخرى المتحفظة؟
في زيارتها الثانية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن نيتها دعم أوكرانيا في طلبها الانضمام للاتحاد الأوروبي. وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين.
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