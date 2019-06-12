 بسبب تنظيف أنفه.. مأساة يتعرض لها أهم درَّاج بطواف فرنسا الدولي | عالم الرياضة | DW | 13.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

بسبب تنظيف أنفه.. مأساة يتعرض لها أهم درَّاج بطواف فرنسا الدولي

الدراج البريطاني كريس فروم فائز أربع مرات بطواف "تور دو فرانس"، أكبر سباق للدراجات الهوائية في العالم. غير أن فريقه أكد أنه تعرض لحادث خطير تسبب في كسور عديدة، ستبعده عن المشاركة هذا العام. وسبب الحادث هو أمر طريف جدا.

Tour de France 2018 9. Etappe (Reuters/B. Tessier)

لقطة عندما تعرض كريس فروم لحادث خلال مشاركته عام 2018 في طواف فرنسا (أرشيف)

رغم أنه ما زال هناك ثلاثة أسابيع ونصف على انطلاق طواف فرنسا الدولي "تور دو فرانس"، أكبر وأعرق سباق للدرجات الهوائية في العالم، لن يستطيع الدراج البريطاني كريس فروم متسابق فريق "إينوس" اللحاق بالبطولة، التي فاز بها أربع مرات، بعد تعرضه لحادث خطير أمس الأربعاء، أدخل بسببه العناية الفائقة في مدينة سانت اتيان (الفرنسية). ويقول مدير طواف فرنسا كريستيان برودوم إن الطواف، الذي ينطلق في السادس من يوليو/ تموز "لن يكون ذاته" في غياب الدراج البريطاني. مضيفاً "كريس فروم هو الشخصية الأساسية في الطواف منذ 2013".

حادث طريف بتبعات خطيرة

كان فروم يؤدي أمس الأربعاء تمرينا برفقة أحد زملائه استعدادا لخوض المرحلة الرابعة من طواف دوفينيه الفرنسي. وأوضح دايف برايلسفورد، مدير فريق "إينيوس" أن فروم كان على طريق منحدر مستقيم على جانبيه منازل. وأشار إلى زميله بأنه سيقوم بتنظيف أنفه، ورفع يديه عن مقود الدراجة، غير أن هبوب الرياح المسرعة أثر على إطار الدراجة الأمامي و"تسبب بفقدانه السيطرة وارتطم مباشرة بحائط منزل". وكانت سرعة الدراجة وقت وقوع الحادث تبلغ نحو 60 كيلومتر في الساعة.

وأكد مدير فريق برايلسفورد في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ليل الأربعاء الخميس أن فروم يعاني من كسور في الورك وعظمة الفخذ الأيمن والمرفق الأيمن، إضافة الى الأضلع.

كريس فروم (34 عاماً) مولود في كينيا، ويعد من أبرز الدراجين في العصر الحديث، وتوج بلقب طواف فرنسا أعوام 2013 و2015 و2016 و2017.

ص.ش/ح.ز (ا ف ب)

  • Kolumbien Flugzeug Absturzstelle (picture-alliance/AP Photo/L. Benavides)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    تحطمت طائرة كانت تقل 81 شخصاً مساء الاثنين (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) في كولومبيا نتيجة "أعطال كهربائية"، وقتل في هذا الحادث 75 شخصاً، بينهم الكثير من أعضاء فريق نادي تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم. وأعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر اليوم الثلاثاء يوم حداد وطني يمتد ثلاثة أيام إثر تحطم الطائرة.

  • Bildkombo v.l.n.r. Florence Arthaud, Alexis Vastine, Camille Muffat (AFP/Getty Images/B. Guay)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    كانت هنالك الكثير من الحوادث الجوية التي لقي جراءها عدد من الرياضيين مصرعهم. ففي التاسع من آذار/ مارس عام 2015، فارق كل من السباحة كامي موفا (يمين الصورة) والبحارة فلورانس آرتو (يسار) والملاكم أليكسي فاستين، وجميعهم من فرنسا، الحياة إثر اصطدام بين طائرتين مروحيتين خلال تصوير مسلسل لتلفزيون الواقع في الأرجنتين.

  • Trauerfeier nach Flugzeugabsturz in Jaroslawl Russland Flash-Galerie (dapd)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    في السابع من أيلول/ سبتمبر عام 2011 تحطمت طائرة من طراز "ياك 42" أثناء إقلاعها في ياروسلافل (300 كيلومتر شمال غرب موسكو)، مودية بحياة 44 شخصاً، بينهم فريق لوكوموتيف المحلي للهوكي، بطل روسيا ثلاث مرات والذي ضم عدداً من النجوم الدوليين.

  • Spanien Colin McRae (picture-alliance/EPA/J. Cebollada)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    أما سائق سباقات الرالي، الاسكتلندي كولن ماكراي، فقد قتل 15 أيلول/ سبتمبر عام 2007 في حادث تحطم طائرة مروحية باسكتلندا في عمر التاسعة والثلاثين. وقتل معه ابنه البالغ من العمر خمس سنوات وراكبان آخران. وكان ماكراي قد فاز عام 1995 ببطولة العالم لسباقات الرالي، وكان آنذاك أصغر بطل للعالم.

  • Wrackteile der Unglücksmaschine (AP)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    في (27 نيسان/ أبريل عام 1993 تحطمت طائرة عسكرية زامبية في البحر قبالة مدينة ليبرفيل وعلى متنها سبعة لاعبين من المنتخب الوطني الزامبي، الذي كان يستعد لخوض مباراة ضمن تصفيات كأس العالم في دكار بالسنغال. وتوفي 30 شخصاً ولم ينج أحد. (الصورة رمزية)

  • Peru Lima - Brücke Villena (Imago/ZUMA Press)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    أما في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1987، توفي 43 رياضياً من فريق أليانز ليما البيروفي العريق في حادث تحطم طائرة من طراز "فوكر إف 27" تابعة للبحرية البيروفية، والتي سقطت في البحر قبالة العاصمة ليما (في الصورة)

  • Rallye: Paris Algier Dakar 1986 - Thierry Sabine (picture-alliance/ASA)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    كما لقي السائق الفرنسي تييري سابين، مؤسس رالي باريس دكار الصحراوي الشهير، مصرعه أيضاً في حادث طائرة يوم الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير عام 1986 في مالي بالقرب من غورما-راروس، وهي مدينة ومحطة توقف في مراحل الرالي.

  • Flugzeugunglück der Mannschaft von Manchester United in München 1958 (picture-alliance/PA Photos)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    قد تكون حادثة مصرع ثمانية من لاعبي مانشستر يونايتد، بطل إنكلترا آنذاك لكرة القدم، من بينهم الموهوب دنكان إدورادز وهو في سن الحادية والعشرين، في السادس من شباط/ فبراير عام 1958، وذلك أثناء إقلاع طائرتهم في ميونخ، من أشهر حوادث الطيران التي أصابت الرياضيين على الإطلاق.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

تجريد أرمسترونغ من ألقابه بسباق "تور دو فرانس" وإيقافه مدى الحياة

سبعة ألقاب متتالية حققها الدراج الأميريكي المعتزل لانس آرمسترونغ في سباق "تور دو فرانس"، أشهر سباق للدرجات في العالم. وبسبب تناول المنشطات، قام الاتحاد الدولي للدراجات بتجريده منها وأوقفه عن المشاركة مدى الحياة. (22.10.2012)  

سباق فرنسا للدراجات الهوائية في صور

يعد السباق الدولي للدراجات الهوائية في فرنسا أحد أكثر التظاهرات الرياضية صعوبة وإثارة نظراً لتضاريس الطرق الجبلية التي يقطعها المتسابقون في وسط فرنسا، علاوة على ارتفاع درجة الحرارة الذي يزيد من حدة المنافسة. (05.07.2005)  

نجوم كرة قدم غيبتهم حوادث سير أليمة

تمكنت حوادث السيارات من خطف مواهب مميزة في عالم الكرة، لتنتهي بذلك مسيرتهم الرياضية مبكرا ويُسْدل الستار عليهم. بعض هؤلاء النجوم كان من المواهب الصاعدة، وبعضهم خلّف مسيرة كروية حافلة بالألقاب. (07.05.2016)  

كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

لقي بعض لاعبي فريق تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم مصرعهم بعد سقوط طائرتهم في كولومبيا. هذه الحادثة ليست الأولى التي يذهب ضحيتها رياضيون. نتعرف في هذه السلسلة المصورة على أشهر الحوادث التي أودت بحياة رياضيين عالميين. (29.11.2016)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بسبب تنظيف أنفه.. مأساة يتعرض لها أهم درَّاج بطواف فرنسا الدولي

ألمانيا تفسد مغامرة إسبانيا وتقترب من ثمن نهائي مونديال السيدات

دراكسلر..هذه حقيقة خلافي مع نيمار

لهذه الأسباب فشلت صفقة انتقال بواتينغ لسان جيرمان

محمد صلاح.. هداف ماهر يجيد صيد السمك أيضا؟

هل اقترب أوباميانغ من الرحيل عن أرسنال؟