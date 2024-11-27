بسبب تكلفة اختيار المقعد.. شركات طيران تحقق أرباحا مليارية

أحيانًا ما تطلب شركات الطيران دفع مبالغ إضافية لمميزات إضافية كحجز مقعد محدد أو السماح بحقائب أكثر. وكشف تقرير أمريكي أن شركات طيران حققت مليارات الدولارات أرباحا بسبب هذا النوع من الرسوم الإضافية.

عند حجز تذاكر الطيران لوجهة ما، كثيرًا ما يضطر المسافر لدفع مبالغ إضافية لثمن التذكرة من أجل الجلوس علي مقعد محدد أو لتأمين عدد من الحقائب أو وزن إضافي من المسموح به. وربما لا يتخيل البعض أن شركات الطيران كثيرًا ما تحقق أرباح كبيرة من تلك الرسوم.

وكشف تقرير أمريكي رسمي صدر مؤخرًا أن شركات طيران حققت أرباحًا تصل لمليارات الدولارات من خلال فرض ما يعرف باسم "الرسوم غير المرغوب فيها junk fees" التي لا تندرج تحت سعر التذكرة، وفقًا لموقع سي إن إن.

وذكر التقرير، الصادر عن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه من عام 2018 إلى عام 2023 حققت خمس شركات طيران أمريكية أكثر من 12 مليار دولار من رسوم اختيار المقاعد وحدها.

ويقول التقرير: ”تفرض شركات الطيران رسومًا إضافية على الركاب مقابل مساحة إضافية للأرجل ومقعد بجوار الممر والنافذة أو لاختيار مقعد مسبقًا". ويشير التقرير إلى أن ذلك يجبر البعض، وخاصة الآباء الذين لديهم أطفال قاصرين، على الدفع مقابل ضمان توفير مقاعد مناسبة أو أكثر راحة.

أما بالنسبة للحقائب الإضافية، اتخذت تلك الشركاتإجراءات لضمان قيام الركاب بدفع رسوم إضافية. ويذكر التقرير أن شركات الطيران منخفضة التكلفة تصرف حوافز للموظفين والوكلاء للضغط على الركاب بزعم أنهم لا يتبعون سياسات الحقائب الخاصة بشركات الطيران ودفع رسوم الأمتعة.

وردًا على هذه الاتهامات، قالت مجموعة خطوط طيران أمريكا Airlines for America في بيان لها إن "العاملين فيها يلتزمون بجميع القوانين واللوائح، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم".

ولسنوات طويلة، سمحت شركات الطيران حول العالم للمسافرين بحمل حقيبتين واختيار المقعد وتناول الطعام بدون قيمة إضافية، وفقًا لموقع فوربس. ولكن بمرور الوقت بدأت شركات الطيران إما في رفع سعر تذكرة الطيران تدريجيًا أو طلب دفع رسوم إضافية للحصول على هذه المزايا.

د.ب.