 بسبب تغريدة عن الإمام الرضا.. السجن 10 سنوات لصحفي إيراني | أخبار | DW | 21.08.2018

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أخبار

بسبب تغريدة عن الإمام الرضا.. السجن 10 سنوات لصحفي إيراني

رغم اعتذاره ونفيه "توجيه إهانة للإمام الرضا بأي شكل من الأشكال"، حكمت إيران بالسجن عشر سنوات على الصحافي محمد حسين مير إسماعيلي. اعتقال الصحافي والحكم عليه كان بسبب تغريدة ذكر فيها الإمام الرضا معتبرا إياه "واحدا منا".

Iran Gefängnis Rajai Shahr (hra-news.org)

حكم على صحافي إيراني بالسجن 10 سنوات "لإهانة" الإمام الرضا (ثامن الأئمة الأثنى عشر حسب عقيدة الشيعة الإثنا عشرية، وهو مدفون بمدينة مشهد غربي إيران) على تويتر، بحسب ما أعلن محاميه لوسائل إعلام محلية. واعتقل الصحافي مير محمد حسين مير إسماعيلي العامل في صحيفة جهان صنعت، أثناء محاولته مغادرة البلاد في نيسان/أبريل 2017.

وسبب الاعتقال تغريدة على موقع تويتر ذكر فيها أنّ الأمام الرضا "واحد منا" في إشارة إلى أن الإمام كان ليسمح للشبان بالاستمتاع بحياتهم. وشكلت التغريدة انتقادا لإمام صلاة الجمعة آية الله أحمد عالم الهدى الذي أمر بحظر إقامة الحفلات الموسيقية في مدينة مشهد حيث مرقد الإمام الرضا.

وكتب مير إسماعيلي في تغريدة شطبت من الموقع لكن أعادت تغريدتها وسائل إعلام "يقول عالم الهدى إن الرقص والموسيقى إهانة للإمام الرضا! دعك من ذلك، لا تكذب، الإمام الرضا واحد منا".

ودين مير إسماعيلي بإهانة الإسلام ومسؤولي الحكومة ونشر أكاذيب ومحتوى لاأخلاقي، بحسب ما ذكره محاميه حسين أحمدي نياز لوكالة ايسنا يوم الاثنين (20 آب/ أغسطس 2018). وقال أحمدي نياز "العديد من الأخطاء تشوب هذا الحكم إذ أن موكلي انتقد المسؤولين مازحا لكن لسوء الحظ اعتبروا ذلك إهانة".

وأكد بعد تبليغه الحكم أنه يعتزم تقديم استئناف، بحسب المحامي.

واعتذر مير إسماعيلي بعد وقت قصير على التغريدة الأولى قائلا "لم أوجه الإهانة للإمام الرضا بأي شكل. أنا مسلم شيعي أردت فقط انتقاد (آية الله أحمد) عالم الهدى"، وهو إمام صلاة الجمعة. ولمّح إلى تلقيه تهديدا قائلا "للذين يقولون إنهم مسلمون، لمّ تهددون بالحمض الكاوي والقتل؟".

م.م/أ.ح (ا ف ب)

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    تحجيب النساء أول قوانين "الثورة الإسلامية"

    قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران لم يكن ارتداء الحجاب شائعاً، بل كنّ أغلب المحجبات يرتدين "تشادور"، والذي هو عبارة عن عباءة سوداء تغطيهن من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. لكن بعض طالبات الجامعة اخترن ارتداء ربطة الرأس. بعد قيام الثورة تغير الوضع فشاع الحجاب الإسلامي في إيران ومنها انتشر إلى العالم العربي والإسلامي.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الأناقة ظاهرة "طاغوتية"!

    نهاية سبعينات ومطلع ثمانينات القرن العشرين إبان سنوات الحرب مع العراق، فرضت الأزمات الاقتصادية الخانقة صعوبات حياتية جمّة على الإيرانيين، ولم يعد أحد يفكر في الأناقة ومستلزماتها، وهكذا باتت الموضة ظاهرة كمالية يصفها الثوريون بأنّها "طاغوتية". آنذاك شاعت الجبة (مانتو) وربطة الرأس داكنة اللون وباتت إلزامية.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    نهاية الحرب أعادت ذائقة المجتمع العصرية

    مع انتهاء الحرب أواخر ثمانينات القرن العشرين، تراجعت الأزمات الاقتصادية والسياسية، ما انعكس على ملابس الناس بشكل مباشر، لاسيما أن انتشار أجهزة عرض الفيديو وأشرطته أعاد الحياة إلى ذائقة المجتمع العصرية؛ فظهرت على الجبة ألوان تنوعت بين الخردلي والحشيشي والبنفسجي الداكن. لكن الأقمشة خشنة الملمس بقيت سائدة.

  • Fußball: Iranische Frauen bejubeln WM-Teilnahme (picture-alliance/dpa)

    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الجبة المزررة والسروال الفضفاض إجبارية!

    خلال الثمانينات كانت الجبة فضفاضة طويلة تصل إلى مفصل القدم. أزياء النساء في تلك الفترة مقارنة بمرحلة التسعينات كانت أشبه بالمعاطف، وما لبثت أن زحفت على أكتفاها البطانات الضخمة. وكانت الجبب تزرر حتى نهايتها، بحيث لا يظهر سوى طرف سروال فضفاض من تحتها.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    من الجبة المعطفية الى الجبة الخفاشية

    مطلع الثمانينات كانت ربطة الرأس قاتمة اللون، وتربط حافتها بإحكام تحت الحنك بحيث تغطي الرقبة، لكن انفتاح الاستيراد في مطلع التسعينات، أغرق الأسواق بسراويل الجينز القادمة من آسيا فبات شائعاً تحت الجبة التي تحول تصميمها إلى شكل "خفاشي" كما يصفنه الإيرانيات.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    "المقنعة" ربطة رأس إجبارية منذ سن السادسة!

    شاعت خلال الثمانينات والتسعينات "المقنعة" وهي ربطة رأس مخاطة مقفلة ترتديها المرأة كما تظهر الصورة. شاعت المقنعة في البداية في المدارس الابتدائية حيث ترتديها البنات منذ سن السادسة، ثم باتت إلزامية في المدارس وعلى العاملات في المصانع ودوائر ومؤسسات الدولة، واللواتي لم يلتزمن بها يجري نقلهن إلى أماكن نائية لإجبارهن على الاستقالة.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الجبة أقصر وأضيق وربطة الرأس زاهية الألوان

    بحلول منتصف التسعينات تقاصرت جبب النساء لتصل مستوى الركبة وباتت ضيقة تظهر استدارات الجسد، كما تغيرت خاماتها إلى أقمشة رقيقة، وتغيرت موديلاتها فباتت تكشف عن مساحات أكبر من ملابس المرأة ولم تعد معطفاً محكم الغلق. واختفت الجبة الخفاشية بألوانها المعتمة. كانت قوات السباه تطارد النساء في المدن وتمنع التطور الجديد.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الشال طرد المقنعة وباتت الجبة معطفا قصيراً

    منذ الألفية الثالثة باتت الجبب أقصر وأشد ضيقاً، وحلّ شال خفيف يلقى على الرأس بعفوية مقصودة محل ربطة الرأس والمقنعة. أكمام الجبة القصيرة اختلفت أيضا عن الجبة القديمة وكذلك ياقاتها فباتت أكثر انفتاحاً وتظهر جزءاً من عنق المرأة. وشاعت في طهران الجبب الكتانية ولم يعد للجبة الإسفنجية المعطفية وجود.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    جبة طويلة ضيقة بلا أزرار وربطة رأس رمزية

    مع هذا الانفتاح بدأت الشرطة بالتشدد، وللالتفاف على إجراءاتهم التعسفية شاعت المعاطف الضيقة الطويلة الخالية من الأزرار التي مهما طالت تبقى كاشفة عن مساحة كبيرة من ملابس المرأة، وشاع تحتها ما يعرف ب "ليغنغ" أي السروال الملتصق بالجسد كما شاعت الأحذية الرياضية من الماركات الشهيرة. أما ربطات الراس فأضحت تكشف عن مقدمة ونهاية شعر المرأة بإصرارٍ شديدٍ رغم القيود.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    وداعاً للجبة وللربطة وللسروال الفضفاض!

    منذ العقد الثاني من الألفية الثانية شاعت موضة "سابورت" وبات زيا لكل البنات، أما سروايل الفيزيون اللحمية فباتت زي الطهرانيات الثابت، وأمست الجبة مجرد عباءة عصرية بألوان أنيقة مفتوحة من كل الجهات، فيما استقر الشال كغطاء نهائي للشعر. مع كل ذلك تعاظمت كمية الماكياج الذي يضعنه الإيرانيات حتى نهاراً.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الحجاب "الإسلامي" عنوان أنوثة المرأة وسحرها!

    ببلوغ " الثورة الإسلامية" عقدها الرابع من العمر، لم يعد للحجاب المفروض على النساء أي شبه بالحجاب الذي فُرض في أعوام الثورة الأولى. بل أضحى زياً أنيقاً يميز المرأة الإيرانية عن غيرها ويكشف أكثر مما يخفي من أجسادهن وجمالهن. وبات إظهار الشعر الملون جزءاً من أناقة المرأة رغم ارتدائها الشال "الإسلامي".

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    حملة "الى حجاب أفضل" جعلت الحجاب زياً أنيقاً

    منذ 2015 بدأت الإيرانيات بالظهور في الميادين الرياضية دون حجاب وبشعور مكشوفة خاصة على سفوح التزلج على الجليد لجبال البرز المطلة على مناطق شمال طهران. المرأة الإيرانية ترى أنها قد نجحت في خلق زي جديد أنيق يليق بها من خلال حملة سلمية صامتة جرت تحت شعار "إلى حجاب أفضل".DW / م.م


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