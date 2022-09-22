بسبب تغريدات ـ سجن مواطن أمريكي في السعودية

أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ سعد ابراهيم الماضي محتجز في السعودية، بسبب تغريدات انتقد فيها الأوضاع في المملكة، مشيرة إلى أنّ واشنطن على تواصل مع الرياض بشأنه منذ كانون الأول / ديسمبر وأنّ قضيته أثيرت مجدّداً بداية الأسبوع الجاري. وأكّد نجل الماضي أن والده حكم عليه بالحبس 16 عاما بسبب تغريدات أطلقها.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "لقد عبّرنا بشكل مستمرّ ومكثّف عن هواجسنا حيال هذه القضية على أعلى المستويات في الحكومة السعودية عبر قنوات في الرياض وواشنطن". وأضاف "لا ينبغي أبداً تجريم حرية التعبير".

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأنّ الماضي، المقيم في فلوريدا، توجّه إلى السعوديةفي زيارة عائلية، واعتقل في تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي في المطار بسبب 14 تغريدة أطلقها خلال السنوات السبع الماضية. وأوردت الصحيفة نقلاً عن نجله أنّ الماضي البالغ 72 عاماً حُكم عليه في الثالث من تشرين الأول / أكتوبر بالحبس 16 عاماً مع منعه من السفر لمدة 16 عاماً بعد انقضاء فترة العقوبة.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1931: اعتراف أمريكي بدولة وليدة الولايات المتحدة تعترف بمملكة الحجاز ونجد، التي أعيد تسميتها إلى المملكة العربية السعودية في العام التالي. وبعد عامين منحت المملكة امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. وحقق فرعها السعودي، الذي أعيد تسميته فيما بعد إلى أرامكو، أول اكتشاف تجاري في عام 1938. ولم تستكمل السعودية شراء 100 بالمئة من أسهم الشركة إلا في 1980.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1945: لقاء في قناة السويس الرئيس الأمريكي فرانكلين دي. روزفلت يلتقي مع الملك عبد العزيز على متن السفينة يو.إس.إس كوينسي في قناة السويس، مما مهد الطريق أمام علاقات وثيقة على مدى عقود من الزمن.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1950 – 1951: من النفط إلى السلاح أعادت السعودية التفاوض بشأن امتياز أرامكو لتحصل على مزيد من الإيرادات. وبعد عام من ذلك وقعت المملكة مع الولايات المتحدة اتفاقية دفاع متبادل، مما فتح الطريق أمام مبيعات هائلة من الأسلحة الأمريكية.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1973: حظر نفطي انضمت السعودية إلى حظر نفطي عربي على الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعمها لإسرائيل في حرب 1973 مع مصر وسوريا، مما أدى إلى تضاعف أسعار النفط إلى أربع مرات تقريباً. رفع الحظر في 1974.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1979: تمويل "المجاهدين" الأفغان بالتعاون مع الولايات المتحدة وباكستان، ساعدت المملكة السعودية في تمويل المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفييتي. وقام العديد من السعوديين، ومن بينهم أسامة بن لادن السعودي المولد، بتمويل المقاتلين الأفغان والانضمام إليهم.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1990: غزو الكويت بعد أن قام نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بغزو الكويت، استخدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة السعودية نقطة انطلاق لطرد القوات العراقية من الكويت. وشاركت القوات السعوية في العملية. وبعد ذلك غادرت معظم القوات الأمريكية المملكة، لكن الآلاف بقوا هناك.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1996: تفجير الخبر أدى انفجار شاحنة مفخخة في مجمع عسكري أمريكي في الخبر إلى مقتل 19 جندياً أمريكياً. أعلن زعيم تنظيم القاعدة إسامة بن لادن "الجهاد" ضد الأمريكيين واصفاً القوات الأمريكية هناك بقوات احتلال.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2001: هجمات سبتمبر الإرهابية قتل نحو ثلاثة آلاف في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي نفذها خاطفو طائرات من تنظيم القاعدة. ومن بين 19 خاطفاً، كان هناك 15 سعودياً. ونفت السعودية أي صلة أو معرفة بالهجمات. لم تجد لجنة حكومية أمريكية في 2004 أي دليل على أن السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر. وتُرك الأمر مفتوحاً بشأن ما إذا كان مسؤولون سعوديون قد فعلوا ذلك بصورة فردية أم لا.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2003: غزو العراق لم تشارك السعودية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وسحبت الولايات المتحدة جميع القوات القتالية المتبقية من المملكة. في هذا العام قتل ثلاثة مفجرين انتحاريين 35 شخصاً على الأقل، بينهم تسعة أمريكيين، في الرياض، وذلك في إطار هجمات ضد أجانب ومنشآت حكومية سعودية.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2011: الربيع العربي هزت الاضطرابات العالم العربي بسبب الانتفاضات والاحتجاجات التي سُميت بـ "الربيع العربي". وسرعان ما أبدت السعودية قلقها مما تعتبره تخلي الرئيس باراك أوباما عن الرئيس المصري حسني مبارك حليف الولايات المتحدة.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2013: قلق وشكوى في حدث نادر أعلن أفراد العائلة المالكة للسعودية عن تذمرهم علناً من سياسات الحليف الأمريكي بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تغيير نهجه بلاده إزاء إيران وعدم تدخلها بقوة في الملف السوري الملتهب بخلاف تدخلها في إسقاط النظام بليبيا.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2015: الملف النووي الإيراني بعد أن توصلت القوى العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران لتخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، أعلنت الرياض عن خشيتها أن يقوي هذا الاتفاق الغريم الإيراني. وفي هذا العام شنت المملكة حملة عسكرية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن أبلغت واشنطن قبلها بساعات قليلة فقط. لكن الولايات المتحدة قدمت الدعم العسكري المطلوب.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2016: فيتو الكونغرس ألغى الكونغرس حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه أوباما ضد قانون يرفع الحصانة السيادية ويفتح الطريق أمام أقارب ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول لمقاضاة السعودية بشأن الهجمات الإرهابية التي أوقعت الآلاف من القتلى والجرحى.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2018: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أبدت السعودية ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أدانت الولايات المتحدة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2019: دور محمد بن سلمان قام مشرعون أمريكيون، مستشهدين بأدلة على دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية خاشقجي ومدفوعين بالغضب من الخسائر بين المدنيين في الغارات الجوية السعودية باليمن، بزيادة جهود منع بيع الأسلحة إلى الرياض. وقالت الرياض إن قتل خاشقجي ارتكبته مجموعة خالفت صلاحيات الأجهزة وتنفي أن يكون للأمير محمد بن سلمان أي دور.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2020: دعم لاتفاقيات إبراهيم أعلنت السعودية دعمها لاتفاقيات إبراهيم التي أقام بموجبها حلفاؤها الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل. ولم تصل الرياض إلى حد الاعتراف بإسرائيل نفسها.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2021: سجل حقوق الإنسان تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا أكثر تشددا تجاه سجل السعودية في حقوق الإنسان. وتعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية بجعل الرياض "منبوذة" بسبب مقتل خاشقجي. كما أعلن بايدن وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2022: "قيادة شجاعة" في يونيو/ حزيران الماضي، قال بايدن إن المملكة أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال مساندة تمديد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة في اليمن. ومع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا، رحب البيت الأبيض بقرار دول أوبك+ زيادة الإمدادات النفطية.



وأبلغ نجله ابراهيم الصحيفة الأمريكية بأنّ والده كان يعبّر عن آراء "معتدلة" في تغريدات كان ينتقد فيها الفساد في السعودية وجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل على أيدي عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.

وأدين الماضي بتهم "اعتناق فكر إرهابي ومحاولة زعزعة استقرار المملكة ودعم الإرهاب وتمويله"، وفق نجله الذي أكد صحة تقرير الصحيفة الأمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إنّ أيّ ممثّل عن الولايات المتّحدة لم يكن حاضراً خلال جلسة النطق بالحكم، مشيرة إلى أنّه بعدما حدّدت السعودية موعداً آجلاً للجلسة، عادت وقرّبته. وقال باتيل "لم نتلقّ أيّ ردّ من الحكومة السعودية إلا بعد الثالث من تشرين الأول / أكتوبر"، تاريخ صدور الحكم، من دون أن يؤكّد تفاصيل الحكم الصادر.

وقُتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد السلطات السعودية، في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر 2018 وقُطعت أوصاله في قنصلية بلاده، في جريمة أثارت موجة غضب عارم في واشنطن وخارجها، إلا أن الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب سعى لتجنيب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أي تداعيات كبرى في هذا الملف.

وفي العام الماضي، رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري رجّح أن يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الاخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية. لكن وعلى الرغم من ذلك، أجرى بايدن في تموز/ يوليو زيارة إلى المملكة التقى خلالها ولي العهد وقد تبادلا التحية بـ"قبضة اليد"، في إطار سعي واشنطن لإقناع السعودية بزيادة إنتاجها النفطي لخفض الأسعار.

لكنّ تحالف أوبك بلاس الذي يضمّ أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا قرّر في مطلع تشرين الأول / أكتوبر خفض المعروض الرسمي بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ما أثار حفيظة بايدن الذي لوّح بعواقب على الرياض بسبب هذا القرار.

ولطالما وُجّهت انتقادات لسجلّ السعودية على صعيد حقوق الإنسان. وقضى المدوّن والناشط الحقوق رائف بدوي عشر سنوات في الحبس كما تمّ جلده علناً خمسين جلدة (من أصل ألف) وذلك تنفيذاً لحكم صدر بحقّه بسبب محتوى مدوّنته. وأطلق سراحه في آذار/ مارس الفائت لكنّه ممنوع من السفر لعشر سنوات.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ أ.ف.ب)