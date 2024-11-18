بسبب تصريحات مسيئة..إيقاف لاعب توتنهام لسبع مباريات

إيقاف لسبع مباريات وغرامة مالية تتجاوز مائة ألف دولار، بحق لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير. وذلك على خلفية عبارات مسيئة بحق زميله في الفريق.

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين (18 فبراير/ تشرين الثاني 2024)، إيقاف رودريغو بنتانكور لاعب وسط توتنهام هوتسبير سبع مباريات بعد تعليق عنصري من اللاعب القادم من أوروغواي ضد الشعب الكوري الجنوبي عندما تحدث عن زميله في الفريق سون هيونغ-مين في تصريحات تلفزيونية.

ونفى بنتانكور الاتهام، لكن لجنة مستقلة أقرته وفرضت عليه العقوبات، والتي تتضمن غرامة قدرها مئة ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 126 ألفا و160 دولارا).

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان إن لاعب الوسط "تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات مسيئة و/أو مهينة و /أو أساء لسمعة اللعبة". وأضاف البيان أنه "يزعم أيضا أن تصرفه يشكل ‭‭‭'‬‬‬انتهاكا شديدا‭‭‭'‬‬‬... لأنه يتضمن إشارة - سواء صريحة أو ضمنية - إلى الجنسية و/أو العرق و/أو الأصل العرقي".

وفي يونيو/ حزيران الماضي وخلال برنامج "بور لا كاميسيتا" التلفزيوني في أوروغواي، طلب المذيع رافا كوتيلو من بنتانكور قميص أحد لاعبي توتنهام، ليرد قائلا "قميص سوني؟"، وأضاف "أو قميص أحد أبناء عمومة سون لأنهم جميعا متشابهين إلى حد ما".

ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهاما لبنتانكور (27 عاما) في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال سون في وقت لاحق من ذلك الشهر إنه لم تكن هناك مشاعر سيئة بينهما.

سو هيونغ-مين وزميله في الفريق رودريغو بينتانكور. صورة من: Sebastian Frej/IMAGO

واعتذر بنتانكور لسون في يونيو/ حزيران الماضي بعد انتشار هذا المقطع القصير من البرنامج على نطاق واسع عبر الإنترنت. وقالت اللجنة في أسبابها المكتوبة بشأن العقوبة "أظهر اللاعب في البداية ندمه وتحمل مسؤولية أفعاله وقدم اعتذارا كاملا وصادقا (لا شك لدينا في ذلك). ومن وجهة نظرنا، كان ذلك في صالحه لحد كبير".

وتابعت، "لم يكن من حسن حظه أنه اختار بعد ذلك إنكار الاتهام لأسباب من شأنها أن تقوض رد فعله الأولي الجدير بالإشادة".

وسيغيب لاعب الوسط عن مباريات توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي خارج ملعبه يوم السبت المقبل، بالإضافة لمباراتين على أرضه أمام ليفربول وتشيلسي في ديسمبر المقبل بجانب مباريات أخرى. كما سيغيب اللاعب القادم من أوروغواي أيضا عن مباراة دور الثمانية في كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)