بسبب تصريحات سانشيز.. إسرائيل تستدعي سفيرتها من إسبانيا

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حفيظة إسرائيل التي استدعت سفيرتها من مدريد للتشاور. ولم تكتف بذلك، بل استدعت السفير الإسباني لديها للاحتجاج على التصريحات التي وصفها وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"المشينة".

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي ، الخميس (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، استدعاء سفيرة بلاده لدى مدريد بسبب ما وصفها بـ"التصريحات المشينة" لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والتي شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر وزير الخارجية إيلي كوهين عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إنه و"بسبب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني الذي كرر مرة أخرى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا مجددا إلى القدس للتشاور".

وقبلها بساعات استدعت إسرائيل السفير الإسباني لتوبيخه، بعدما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية باستدعاء السفير الإسباني "لتوبيخه"، "بعد التصريحات المخزية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني في نفس اليوم الذي قتل فيه إرهابيو حماس إسرائيليين في عاصمتنا القدس".

وقتل مسلحان من حماس ثلاثة أشخاص في محطة للحافلات بالقدس خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الخميس.

وقال كوهين في بيان نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "إسرائيل تتصرف وستستمر في التصرف وفقا للقانون الدولي، وسنستمر في الحرب حتى الإفراج عن الرهائن، والقضاء على حماس في غزة".

وقال إن حماس تتحمل مسؤولية الوضع في غزة، لتخطيطها لهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وأضاف كوهين أن "المنظمة الإرهابية حماس ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وضد المواطنين الإسرائيليين والمواطنين في غزة".

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ف.ي/أ.ح/ز.أ.ب (د ب ا، رويترز)