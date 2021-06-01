بسبب بواتنيغ.. شفاينشتايغر يفتح النار على لوف وهونيس

علق نجم المنتخب الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر (36 عاماً) على قائمة المانشافت التي ستخوض غمار منافسات بطولة أمم أوروبا قريباً بقيادة المدرب يؤاخيم لوف، الذي كان عرضة لانتقادات شفاينشتايغر، إذ قال: "شخصياً أرى أنه لغز بالنسبة لي لماذا لم يتم استدعاء جيروم بواتينغ للمنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا، وهو الذي قام بدور رئيسي في تتويج موسم بايرن بالسداسية التاريخية".

وأضاف لاعب المانشافت السابق الذي توج معه بكأس العالم في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد شبورت" الألمانية اليوم الأربعاء (الثاني من يونيو/ حزيران 2021): "حين استعرض اللاعبين الذين لعبوا في مركز قلب الدفاع خلال الموسم الماضي، أجد أن بواتينغ كان الأفضل في الدوري الألماني برمته"

وكان المدرب يؤاخيم لوف الذي يخوض آخر منافساته مدرباً للمنتخب الألماني، قد استدعى الثنائي ماتس هوملز وتوماس مولر استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، بعد أن كان قد استبعدهما برفقة بواتينغ مطلع عام 2019. وبرر قراره بأنه يهدف إلى إضفاء عنصر الخبرة على الفريق الذي تغيرت ملامحه ولم يعد في أفضل حالاته مؤخراً.

ويري بطل كأس العالم 2014 أن زميله السابق بواتنيغ مازال الأفضل من جميع المدافعين الذين استدعاهم لوف للمنتخب في هذه البطولة، مضيفاً أنه شعر بخيبة أمل عن عدم دفاع الرئيس الفخري لبايرن ميونخ أولى هونيس عن بواتينغ وأنه فوجئ بتصريحاته التي أيد فيها علناً عدم استدعاء بواتينغ للمنتخب الألماني.

وفي هذا السياق أوضح نجم بايرن السابق: "عرفت أولي هونيس مدافعاً دائماً عن لاعبيه في بايرن ميونخ. لا أعرف حقيقية ما إذا كان هناك ثمة شيء بينهما. بالنسبة لي الأداء هو العامل الحاسم في تقييم أي لاعب، وليس هناك أي تبرير لتجاهل بواتينغ".

وكان هونيس قد قال في تصريحات لقناة أر تي أل الألمانية، مطلع أبريل/ نيسان الماضي: "من الأفضل عدم استدعاء بواتينغ، فلدينا ما يكفي من لاعبي الدفاع"، كما أوصى بمغادرة نادي بايرن في مناسبات أخرى معتبراً أن بواتينغ بات يبدو "كجسم غريب" في صفوف النادي البافاري.

ع.غ/ع.ج.م