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بسبب "بذاءة اللسان"... حديقة حيوان تنقل ببغاوات لمكان آخر

٢٣ يناير ٢٠٢٤

"نحن غير مسؤولين عما تسمعونه!" هكذا كان المسؤولون عن حديقة برية في بريطانيا يبرؤون ذمتهم من السباب الذي يصدر من ببغاوات سليطة اللسان بالحديقة، قبل أن يضطروا إلى نقلها إلى مكان آخر.

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الببغاء الرمادي يمتاز بقدرة فائقة جدًا على الكلام لم يصل إليها أي ببغاء، وقد تصل قدرته على استيعاب وحفظ ألف كلمة
الببغاء الرمادي يمتاز بقدرة فائقة جدًا على الكلام لم يصل إليها أي ببغاء، وقد تصل قدرته على استيعاب وحفظ ألف كلمةصورة من: picture-alliance/dpa/B. Settnik

سئم العاملون في حديقة للحياة البرية ببريطانيا، من سلوك بعض "الببغاوات سيئة السمعة بسبب بذاءة لسانها"، فقرروا نقلها مع طيور أخرى، للعيش ضمن مجموعة أكبر من الطيور، أملا في أن يساعد ذلك على الحد من عادة السباب السيئة.

وأفادت صحيفة "ذا إنديبندنت" البريطانية التي أوردت التقرير اليوم الثلاثاء (23 يناير/كانون الثاني )، بأن "حديقة لينكولنشاير للحياة البرية" اتخذت القرار بنقل الطيور بعدما تعلمت ثلاثة ببغاوات أخرى عادة السباب، بالإضافة إلى خمسة ببغاوات رمادية أفريقية كان قد تم نقلها إلى المكان في عام 2020.

كيف يستطيع الببغاء تقليد الكلام؟

ولكن الحديقة قررت الآنتقديم الببغاوات المثيرة للجدل إلى مجموعة أكبر من الطيور، تضم أكثر من 100 طائر، ولجأت بالفعل إلى "إخلاء مسؤوليتها" أمام الزوار، حيث أوضحت: "نحن غير مسؤولين عما تسمعونه!"

وقال الرئيس التنفيذي للحديقة، ستيف نيكولز، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنهم سينقلون جميع الببغاوات الثمانية للعيش مع باقي الطيور "للتخفيف" من عادتها. ومع ذلك، فقد أعترف بوجود خطر من أن تعتاد الطيور الأخرى أيضا على التلفظ بمثل هذه المفردات غير العادية. وأضاف: "قد ينتهي الامر لدينا بوجود 100 ببغاء سليط اللسان... الوقت فقط هو الذي سيحدد ذلك."

هـ.د/..(د ب أ)

 