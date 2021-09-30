 بسبب انتقادهم أزمة ″تيغراي″.. إثيوبيا تطرد مسؤولين أمميين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.09.2021

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بسبب انتقادهم أزمة "تيغراي".. إثيوبيا تطرد مسؤولين أمميين

صنفت إثيوبيا سبعة مسؤولين في وكالات أممية أشخاصا غير مرغوبين وطالبتهم بمغادرة البلاد، بسبب دقهم ناقوس الخطر حول أوضاع إقليم تيغراي المهدد بشبح المجاعة. والأمين العام للأمم المتحدة "مصدوم" من قرار أديس أبابا.

نازحون من إقليم تيغراي الاثيوبي بسبب الحرب المستعرة هنااك (10/7/2021)

مسؤولون أمميون دقوا ناقوس الخطر بسبب الوضع الإنساني في إقليم تيغراي الاثيوبي

أعلنت إثيوبيا الخميس أنها ستطرد في غضون 72 ساعة سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، في ظل تزايد انتقاد المنظمات الأممية للأزمة الانسانية في تيغراي.

وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنّفت "في رسائل نُشرت اليوم (...) سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".

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على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار، حذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من الأشخاص يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي المضطرب بشمالي إثيوبيا، داعية المتمردين إلى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الاثيوبية.

أثيوبيا في قلب صراع كبير، فبالرغم من مشكلة سد النهضة وتبعاته مع مصر والسودان، فإن مشكلة إقليم تيغراي، وأوضاع المدنيين، باتت تغطي على انجازات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، كما أن سمعته العالمية بدأت بالتآكل.

أسفر القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي عن مقتل الآلاف وتشريد قرابة مليوني شخص، فيما بات أكثر من خمسة ملايين يعتمدون على مساعدات غذائية عاجلة ويواجه 400 ألف شخص خطر المجاعة. بيد أن وتيرة العنف تجاوزت حدود الإقليم.

وأضافت الوزارة أنه "بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة". ووضعت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة قد دقوا ناقوس الخطر حول ما يجري في تيغراي، وقدر منسق الأمم المتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا غرانت ليتي في مطلع أيلول/سبتمبر، أن القليل فقط من المساعدات وصل إلى المنطقة الخاضعة لـ"حصار فعلي"، وهو من بين المسؤولين الذين أعلن طردهم.

قالت ستيفاني تريمبلي المتحدثة باسم الأمم المتحدة في إفادة صحفية اليوم الخميس إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش "مصدوم" من قرار أديس أبابا.

وأضافت تريمبلي "نتواصل الآن مع حكومة إثيوبيا على توقع بأن يتم السماح لمسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".

والحرب مستعرة منذ أكثر من عشرة أشهر في إقليم تيغراي إلى حيث أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش للإطاحة بالسلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.

وأدى القتال إلى تعطيل جمع المحاصيل في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد والتي تعاني أصلا من انعدام الأمن الغذائي. وازداد الوضع سوءا من خلال منع وصول المساعدات الغذائية ونهبها.

وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "تجاوزوا عتبة المجاعة".

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المتمردون في تيغراي يستعيدون السيطرة على عاصمة الاقليم

واستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية حزيران/يونيو. وقد انسحبت بحلول ذلك معظم القوات الحكومية، وأعلن مكتب أبيي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

لكن القليل فقط من المساعدات وصل إلى المنطقة الخاضعة لـ"حصار فعلي"، وفق تقدير منسق الأمم المتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا غرانت ليتي في مطلع أيلول/سبتمبر، وهو من بين المسؤولين الذين أعلن طردهم.

ووفق الولايات المتحدة، تم تسليم أقل من 10 بالمئة من المساعدات الإنسانية الضرورية في آب/أغسطس. وتتبادل أديس أبابا والجبهة الاتهام بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن مئات شاحنات المساعدات الإنسانية "لم تعد" من تيغراي. وتنظم إثيوبيا الخميس الانتخابات البرلمانية في ثلاث مناطق كانت قد أرجئت فيها، وهي المرحلة الأخيرة من الاقتراع قبل أن يشكل رئيس الوزراء أبيي أحمد حكومة جديدة الأسبوع المقبل.

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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