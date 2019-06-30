بسبب القيظ ـ انهيار وإسعاف عشرات المشاركين في سباق هامبورغ

أعلن منظمو سباق نصف الماراثون بهامبورغ انهيار عشرات من المشاركين في السباق بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، كما احتاج مائة وواحد وأربعون متسابقا للعلاج فيما وصفه مسؤولو الإطفاء بأنه "حالة طوارئ لإصابة العديد من الأشخاص". .

ونشرت 18 سيارة إسعاف على امتداد طريق السباق كجزء من الاستجابة لعمليات الإنقاذ الطارئة. وجذب السباق الذي يبلغ طوله 0975ر21 كيلومتر، 11 ألفا و215 متسابقا، إلا أنه كان هناك 8402 متسابق عند خط البداية وأنهاه 8056، وفقا لما ذكره المنظمون.

بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟ حرارة مفرطة منذ أيام تشهد القارة الأوروبية موجة حر شديدة، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في بعض البلدان الأوروبية إلى مستويات كبيرة للغاية على غرار 45 درجة (قياسية) في جنوب فرنسا و40 درجة مئوية في إسبانيا. أما في ألمانيا فقد وصلت درجة الحرارة في الأيام السابقة إلى مستويات مرتفعة جداً، خصوصاً في جنوب غربي البلاد، ما أجبر العديد من المدارس على إعادة الأطفال إلى منازلهم.

بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟ مبادرة خاصة في مدينة نورنبورغ الواقعة في ولاية بافاريا الألمانية، تم إطلاق مبادرة خاصة من أجل التعامل مع موجة الحر هناك. ووضع القائمون على هذه المبادرة إبريق ري على عدة أشجار في مناطق متفرقة حول المدينة، وذلك بهدف تسهيل عملية ريّها من طرف السكان.

بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟ الهروب من الحر في العاصمة الألمانية برلين، وجد بعض الناس طريقة مواتية للتعامل مع موجة الحر، فقد توجه عدد كبير من الناس إلى إحدى البحيرات هناك من أجل الاستمتاع بهذا الجو الصيفي وقضاء أوقات ممتعة. بيد أن توافد أعداد كبيرة من الناس على البحيرات أقلق راحة البجع (الصورة)، الذي فضل البقاء بعيداً عن الناس.

بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟ بحيرات وأنهار أما في ميونخ الألمانية، فإن الوضع لم يختلف كثيراً في عاصمة الولاية البافارية، فقد توافد الناس على بعض أنهار وبحيرات المدينة من أجل مواجهة حرارة الشمس المفرطة هذه الأيام، والاستمتاع كذلك بأوقات جيدة برفقة الأهل والأصدقاء.

بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟ "هجوم" على المسابح تسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى ازدياد الإقبال على المسابح، التي أصبحت من الوجهات المُفضلة لبعض الناس في هذه الأيام. وينتظر بعض الناس بفارغ الصبر أمام مسبح في العاصمة الألمانية برلين من أجل السماح لهم بالدخول والتمتع بالمياه الباردة.

بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟ فرصة للاستجمام رغم خطورة موجة الحر وتأثيرها السلبي على الإنسان والحيوان والطبيعة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة يشكل أيضاً فرصة رائعة للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة، مثلما توضح الصورة المُلتقطة لبعض الأطفال في مسبح ببلدة إلتساخ، التي تقع في ولاية بادن فورتمبورغ الألمانية.

بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟ حمام بارد لم تسلم الفيلة بدورها من موجة الحر التي تجتاح القارة الأوروبية، حيث حصلت هذه الحيوانات في حديقة برلين على حمام ماء بارد ومنعش، يُساعدها على الهروب ولو مؤقتاً من حرارة الشمس المُفرطة.

بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟ الماء في مواجهة الحر يستمتع هذا السائح الإيطالي بمياه باردة تتدفق من نافورة وسط العاصمة الألمانية برلين. ويُتوقع أن تتكرر موجات الحر في أوروبا جراء ظاهرة الاحتباس الحراري، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يتكيف المجتمع وممارساته تبعاً لتغير أحوال الطقس. ر.م/ ي.أ



وفاز بالسباق في فئة الرجال الأوغندي ستيفن كيبروتيتش، بطل أولمبياد 2012، في ساعة وأربع دقائق و11 ثانية، قبل الكيني جيوفري رونو (ساعة وأربع دقائق و43 ثانية) والإثيوبي هايمونيت ماتيب مولونيه (ساعة وخمس دقائق وثانيتين).

وفازت الألمانية ميلات كايتا بفئة السيدات حيث أنهت السباق في ساعة و11 دقيقة و29 ثانية متفوقة على الكينية جلاديز جيبتبكيني (ساعة و13 دقيقة و22 ثانية) والكينية تابيثا جيشيا وامبوي (ساعة و15 دقيقة و33 ثانية).

وفي فرانكفورت، احتاجت الأمريكية سارة ترو، لاعبة الترياثلون، لعلاج طبي بعدما انهارت بعدما كانت متصدرة قبل نهاية البطولة الأوروبية المقامة في درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية. وتم حمل ترو 37/ عاما/ من المضمار بعدما انهارت قبل ألف متر من نهاية المنافسة التي يكون بها سباق للسباحة والدراجات والركض. وقالت بعد ان تعافت :" لا أتذكر آخر كيلومترات". وفازت مواطنتها الأمريكية سكي مونشي باللقب، فيما فاز الألماني يان فرودينو بمنافسات الرجال للمرة الثالثة.

م.م/ ع.ج.م (د ب أ)