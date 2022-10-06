بسبب الفقر... أهالي في غزة يرسلون أطفالهم إلى المدرسة على عربة يجرها حمار

قطاع غزة .. خريجون بدون عمل منذ سنوات وتعليم أكاديمي بعيد عن السوق

300 ألف خريج جامعي في قطاع غزة لم يحصلوا على فرصة عمل واحدة منذ تخرجهم. وضع يدفع كثيرا منهم لتغيير مساره للحصول على عمل، بينما ينتظر آخرون سنوات دون جدوى. مراسل DW بغزة تحدث مع خريجيين وخبراء عن أبعاد هذه القضية وآثارها.