بسبب الفقر... أهالي في غزة يرسلون أطفالهم إلى المدرسة على عربة يجرها حمار

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تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية... وجد أهالي في غزة حلا لإيصال أطفالهم إلى المدرسة عبر عربة يجرها حمار، للتغلب على سوء الحال الاقتصادي.
أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.
رغم أن ألمانيا من دول العالم الغنية، إلا أن سدس سكانها معرضون لخطر الفقر. ويشكل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والغذاء تحديًا جديدًا تمامًا للبلاد. لكن مصطلح الفقر بحاجة للتوضيح، فهناك الفقر المطلق والفقر النسبي.
300 ألف خريج جامعي في قطاع غزة لم يحصلوا على فرصة عمل واحدة منذ تخرجهم. وضع يدفع كثيرا منهم لتغيير مساره للحصول على عمل، بينما ينتظر آخرون سنوات دون جدوى. مراسل DW بغزة تحدث مع خريجيين وخبراء عن أبعاد هذه القضية وآثارها.
وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW
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