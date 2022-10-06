 بسبب الفقر... أهالي في غزة يرسلون أطفالهم إلى المدرسة على عربة يجرها حمار | DW الأخبار | DW | 22.03.2023

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DW الأخبار

بسبب الفقر... أهالي في غزة يرسلون أطفالهم إلى المدرسة على عربة يجرها حمار

تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية... وجد أهالي في غزة حلا لإيصال أطفالهم إلى المدرسة عبر عربة يجرها حمار، للتغلب على سوء الحال الاقتصادي.

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