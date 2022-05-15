 بسبب العقوبات.. العلامات التجارية الغربية الفاخرة تتجه شرقا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.05.2022

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سياسة واقتصاد

بسبب العقوبات.. العلامات التجارية الغربية الفاخرة تتجه شرقا

بسبب العقوبات الغربية على روسيا، لا تحقق العلامات التجارية الغربية الفاخرة مبيعات في روسيا ما يحرمها من سوق يُقدر بالمليارات. إزاء ذلك، بدأت بيوت الأزياء الغربية في طرق أبواب الأسواق شرقا لتعويض الخسائر.

الصين تعد السوق الواعدة لقطاع السلع الفاخرة

حقيبة من شركة شانيل الفرنسية

قامت عارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا مؤخرا بقطع حقيبة يد سوداء من "شانيل" التي تعد أحد أشهر العلامات التجارية للأزياء في العالم. وقامت بونيا بتسجيل ذلك في مقطع مصور ونشرته على صفحتها على موقع "إنستغرام" حيث يتابعها أكثر من 9 مليون شخص. وألحقت بونيا المقطع بعبارة: "لم أر أبدا أي علامة تجارية تتصرف بهذه الطريقة غير محترمة تجاه عملائها" تحت وسم "مع السلامة شانيل".

وخلال ثوان قليلة، قامت العديد من عارضات الأزياء الروسيات بنشر مقاطع مصورة مماثلة مع تصاعد التوتر بين شركة شانيل الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة والزبائن في روسيا بعد إغلاق عدة علامات تجارية غربية متاجرها في روسيا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير / شباط التزاما بالعقوبات الغربية التي تحظر المبيعات للروس.

وانضم العديد من المؤثرات الروسيات والعملاء الذين اتهموا "شانيل" بأنها تعادي روسيا أو ما يُطلق عليه  "روسيا فوبيا" أو الخوف والرُهاب من روسيا مع نشر مقاطع مصور وهن يمزقن منتجات من صناعة "شانيل" التي أكدت أنها تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه منذ مارس /آذار الماضي، جرى حظر "بيع أو توريد أو نقل أو تصدير" لعديد من السلع الفاخرة بما في ذلك السيجار والخيول وحتى السلع الجلدية ومستحضرات التجميل بقيمة تزيد عن 300 يورو إلى روسيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي ضوء ذلك، عمدت "شانيل" إلى وضع قيود على المبيعات للزبائن الروس حتى خارج البلاد إذ أكدت أنها "بدأت في مطالبة العملاء الذين لا تعرف الشركة أماكن إقامتهم الرئيسية بالتأكيد من أن البضائع التي يشترونها لن يتم استخدامها في روسيا". ورفضت الشركة الإفصاح عن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ هذه العملية، لكنها أكدت أن المسالة "لا تتعلق بحنسية وإنما بمحل الإقامة".

عمدت شانيل إلى وضع قيود على المبيعات للزبائن الروس حتى خارج البلاد

عطر شانيل الشهير "رقم 5 "

وفي ضوء هذه المعطيات، من المتوقع أن تتكبد "شانيل" خسائر جراء حرمانها من سوق كبير جراء العقوبات الغربية على روسيا ردا على توغلها العسكري في أوكرانيا.

البديل عن السوق الروسي؟

وكانت العقوبات الغربية على روسيا بمثابة الخبر الحزين على قطاع السلع الفاخرة الذي كان مثل الكثير من القطاعات خارجا لتوه من أوقات صعبة جراء جائحة كورونا.

وتعد روسيا سوقا كبيرة للعلامات التجارية الغربية الفاخرة، إذ يشكل العملاء الروس ما بين 2 إلى 3٪ من سوق المنتجات الفاخرة على مستوى العالم، حيث بلغت المبيعات داخل وخارج روسيا حوالي 7.4 مليار دولار (أو 7 مليار يورو) عام 2021، وفقا لشركة "باين آند كومباني" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية.

وفي ذلك، قالت كلوديا داربيزيو، شريكة في شركة "باين" والخبيرة في مجال السلع الفاخرة،إن هذا الوضع المتقلب يجعل من الصعب التنبؤ بما قد يحدث في المستقبل، لكن من المؤكد أن الصراع سيؤثر بشكل كبير على قطاع السلع الفاخرة. وأضافت أنه يمكن لزبائن الروس إنفاق أموالهم على شراء سلع محلية.

ورفضت الشركة الفرنسية "شانيل" التعليق على الخطط التي قد تُقدم عليها لتعويض السوق الروسي، لكن تقريرها المالي عام 2020 اشار إلى خطوة حكيمة تتضمن التوجه صوب الشرق.

فقد شهد العام الأول لوباء كورونا انخفاضا في إيرادات الشركة على مستوى العالم بنسبة 17.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 10.1 مليار دولار. لكن اللافت كان في أن نسبة تراجع إيرادات الشركة في أوروبا بلغت نسبة 36.4٪ فيما لم تتجاوز النسبة في آسيا 3.1٪.

وفي سياق متصل، قالت شركة "ماكينزي" الأمريكية الرائدة في مجال استشارات الأعمال، في عام 2019 إن الصين تعد السوق الواعدة لقطاع السلع الفاخرة حيث وصفت الزبائن الصينيين "بأنهم محرك النمو العالمي في الإنفاق على الرفاهية".

تعد روسيا سوقا كبيرة للعلامات التجارية الغربية الفاخرة، إذ يشكل العملاء الروس ما بين 2 إلى 3٪ من سوق المنتجات الفاخرة على مستوى العالم

أغلقت العلامات التجارية الغربية متاجرها في روسيا في إطار العقوبات على روسيا

وأرجعت شركة "باين" في تقريرها في ديسمبر / كانون الأول عام 2020 ذلك إلى أن قيود السفر الدولي المفروضة على الصينيين أدت إلى تنامي الإنفاق المحلي على الرفاهية.

كذلك فإن الخليج يعد سوقا يمكن من خلال العلامات التجارية الغربية الفاخرة تحقيق الكثير من الأرباح، وفقا لما ذكرته مجموعة شلهوب لتجارة التجزئة الفاخرة في منطقة الخليج. وقالت المجموعة في تقريرها "وصلت الرفاهية الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2021 إلى 9.7 مليار دولار، أي ما يفوق مستوى ما قبل الوباء بنسبة 23٪ مقارنة بعام 2019".

"قطرة ماء في محيط"

بيد أن أمير فدافي وهو محامي مقيم في الولايات المتحدة ويدير موقع SanctionsExpert.com، أشار إلى أن التأثر المادي للعقوبات الغربية ضد روسيا على السلع الفاخرة سيكون ضئيلا مقارنة بالإجراءات الكبيرة التي تستهدف قطاعات حيوية مثل النفط.

وكانت "مجموعة النقل والبيئة" البحثية التي تتخذ من بروكسل مقرها قد ذكرت في مارس / آذار الماضي أن الحظر على النفط الروسي الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قد يؤدي إلى حرمان روسيا في نهاية المطاف من 285 مليون دولار من الإيرادات اليومية.

وفي ضوء ذلك، قال فدافي إن خسائر قطاع السلع الفاخرة بسبب العقوبات سيكون ضئيلا مقارنة بقطاعات الطاقة، مضيفا أن الدول الغربية لم ترغب "في أن يتمكن الأثرياء الروس القريبون من الحكومة من شراء السلع الفاخرة التي تم إنتاجها في الدول الغربية".

لكن فدافي أشار إلى أن التنفيذ الكامل والصارم على مستوى العالم سيكون صعبا إذ من المحتمل أن تسعى بعض الدول للالتفاف على حظر البيع في روسيا.

في المقابل وربما من الأمر المثير للجدل أنه ما زال يُسمح بدخول ألماس الروسي إلى الاتحاد الأوروبي خاصة مدينة أنتفيربين البلجيكية لتمهيد الطريق أمام بيعه في السوق العالم، حيث تتجاوز تجارته مليارات الدولارات سنويا.

حتى الخيول منعت من التصدير إلى روسيا

الخيول حيث قرر الاتحاد الأوروبي حظر تصدير السلع الكمالية والسلع الفاخرة إلى روسيا بما قد يشمل الخيول

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركة تعدين الألماس الروسية العملاقة "ألروسا" وهو الأمر الذي وصفه فدافي بأنه يمثل "ضربة قوية" للشركة.

كذلك وحتى مع تطبيق العقوبات الغربية على روسيا، فإن السلع الفاخرة ذات أسعار ليست بالكبيرة ليست محظورة على الزبائن الروس إذ يمكنهم شراء ثلاث زجاجات من عطر شانيل الشهير "رقم 5 " مقابل 74 يورو أو قطعتين من صابون "شانيل" الشهير رقم 5 مقابل 28 يورو، لكن لا يمكنهم شراء خاتم عصري من شانيل بما يتجاوز قيمته 2590 يورو.

إيلا جونير/ م ع

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


 

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