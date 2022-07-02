بسبب الطقس.. الكاف يقرر تأجيل منافسات كأس أمم أفريقيا

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأحد (الثالث من يوليو/ تموز 2022) إن الكاف قرر تأجيل موعد انطلاق كأس الأمم ستة أشهر وحتى يناير كانون الثاني 2024.

وأعلن موتسيبي أيضا إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي في الموسم المقبل وسيتم الكشف عن التفاصيل في العاشر من أغسطس/ آب.

وجاء القراران خلال اجتماع الكاف في المغرب، ومن المنتظر أن يتسبب تأجيل كأس الأمم في جدل جديد بسبب تعارض موعد المسابقة القارية مع ارتباطات العديد من اللاعبين في أوروبا.

وكان من المفترض إقامة كأس الأمم في يونيو/ حزيران من العام المقبل في ساحل العاج. وتسببت المخاوف من الطقس في غرب أفريقيا في منتصف العام في تأجيل موعد انطلاق المسابقة التي ستبقى كما هي في ساحل العاج.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي "حصلنا على العديد من النصائح، وقررنا أننا لا نريد أن نخاطر. لم نكن نرغب في أن نخاطر بإمكانية أن تخرج أفضل مسابقة لدينا بشكل شاحب".

ولم يرد رئيس الكاف على سؤال حول سبب الحاجة إلى وقت طويل قبل اتخاذ مثل هذا القرار خاصة بعد وجود تحذير سابق من موسم الأمطارعند الإعلان في البداية عن موعد انطلاق كأس الأمم في منتصف 2023.

وكان الكاف قرر قبل ذلك تغيير موعد إقامة كأس الأمم إلى منتصف العام في 2019 لتجنب الخلاف بين الأندية والمنتخبات على أبرز اللاعبين.

لكن في ظل مخاوف من الطقس وجائحة كوفيد-19، تقرر إقامة النسخة الأخيرة في الكاميرون في يناير/ كانون الثاني، ما تسبب في تجدد الشكوى من الأندية الأوروبية حول السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات الأفريقية في منتصف الموسم.

وأضاف موتسيبي "يناير ليس أنسب وقت لأن الأندية الأوروبية لا تريد إرسال لاعبيها لكن ليس لدينا اختيار آخر".

وألمح موتسيبي إلى أن الكاف قد يكون بوسعه الآن تأجيل تصفيات كأس الأمم من سبتمبر/ أيلول للسماح للدول الأفريقية الخمس المتأهلة لكأس العالم بتنظيم مباريات ودية ضد منتخبات من قارات أخرى قبل الظهور في قطر.

وقال موتسيبي "نريد أن نفعل كل شيء ممكن من أجل مساعدة منتخباتنا الوطنية التي ستذهب إلى قطر".

ورفض رئيس الكاف الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بدوري السوبر لكنه قال إنه لن يحل بدلا من دوري أبطال أفريقيا. وأكد موتسيبي أنه سيتم إطلاق المسابقة الجديدة خلال اجتماع الكاف في تنزانيا في أغسطس آب المقبل.

ع.ا/أ.ح (رويترز)