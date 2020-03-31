 بسبب الشيشة في زمن كورونا.. غرامة كبيرة للاعب المغربي أمين حارث | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.04.2020

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رياضة

بسبب الشيشة في زمن كورونا.. غرامة كبيرة للاعب المغربي أمين حارث

فرض نادي شالكه الألماني على نجمه المغربي أمين حارث غرامة مضاعفة بعد كسره إجراءات العزل المنزلي وعدم التجمع بسبب كورونا، وذلك بعد ذهابه إلى بار للشيشة. معلومات صحفية تكشف عن مبلغ ضخم ستوجب عن حارث دفعه.

المغربي أمين حارث لاعب نادي شالكه الألماني في مباراة مع نادي دوسيلدورف الألماني

قصد أمين حارث حفلة في بار للشيشة في مدينة إيسن الألمانية برفقة عشرة أشخاص آخرين بالرغم من التحذيرات بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

قام نادي شالكه 04 الألماني بفرض غرامة مالية على نجمه المغربي أمين حارث، بعد أن خرق قواعد الحظر المفروضة من قبل السلطات الألمانية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. وبحسب صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية فإنه يتعين على اللاعب المغربي دفع "غرامة كبيرة" بعد أن قصد حفلة في بار للشيشة في مدينة إيسن الألمانية برفقة عشرة أشخاص آخرين بالرغم من التحذيرات بشأن إجراءات الوقاية من الفيروس الفتاك.

بدوره أكد مدير الكرة في النادي الألماني يوخن شنايدر الواقعة.

ويأتي الخرق الذي قام به اللاعب المغربي بعد عشرة أيام من فرض ولاية شمال الراين-ويستفاليا إجراءات مشددة للحد من التنقل والتجمع بسبب أزمة كورونا.

وأوضح شنايدر أن الشرطة قامت بالتدخل لإنهاء الحفلة غير المرخص بها، ما كشف عن اسم حارث في الأنباء المتعلقة بهذا الأمر. بيد أن إدارة شالكه لم تعلن بعد أي تفاصيل حول قيمة الغرامة المالية، لكن صحيفة "فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" أفادت أن المبلغ قد يصل إلى ستة أرقام؛ أي مائة ألف وما فوق. لكن حسب معلومات صحيفة بيلد الألمانية فإن الغرامة هي تماما 100 ألف يورو، منها 30 ألف يورو سيتوجب على لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عاماً التبرع بها للمؤسسة الخيرية التابعة لناديه "شالكه تساعد!".

وبحسب موقع سبوكس الرياضي فإن تبرعه سيذهب إلى مشروع "Kumpelkiste"، وهو مبادرة مشتركة من المشجعين والنادي واللاعبين لجمع تبرعات عينية للمحتاجين.

ع.غ/ ع.ج.م

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    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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