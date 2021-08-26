بسبب الدورة الشهرية .. مانشستر سيتي يغير لون السراويل القصيرة للسيدات

قرر نادي مانشستر سيتي تغيير لون السراويل القصيرة لفريق السيدات بدءا من موسم 2023 2024/ بسبب خوف اللاعبات من إرتداء السراويل البيضاء أثناء فترة الدورة الشهرية.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلن وست بروميتش وستوك سيتي اختيار اللونين الكحلي والأحمر لسراويل فريقي السيدات على الترتيب، عقب التشاور مع عضوات الفريق.

وتحدث جاريث تايلور المدير الفني لفريق السيدات بمانشستر سيتي الأسبوع الماضي عن طريقة معالجة هذه المسألة قبل أن يعلن النادي اليوم عن تغيير لون السراويل القصيرة للفريق.

وذكر بيان مشترك لشركة "بوما" للملابس الرياضية ونادي مانشستر سيتي "بوما ومانشستر سيتي يفخران بالعمل عن كثب مع لاعباتنا لدعمهن وتوفير أفضل الأجواء الممكنة لهن من أجل الشعور بالراحة وتقديم أفضل ما لديهن".

وأضاف البيان "نتيجة لردود فعل اللاعبات والرغبة الاساسية للسيداتفي التحول من إرتداء السراويل القصيرة البيضاء أثناء فترة الدورة الشهرية، قررنا إجراء تغييرات على المنتج الذي نقدمه للاعباتنا السيدات".

وختم البيان "بدءا من موسم 2023 2024/ لن نقدم السراويل البيضاء القصيرة للرياضيات السيدات، سنقدم دائما بدائل للزي خلال المباريات التي تقام على ملعبنا وخارج ملعبنا والزي الثالث لحل المسألة التي سلطت عليها الأضواء من جانب السيدات على مستوى كافة الرياضات".

هـ.د/ص.ش (د ب أ)