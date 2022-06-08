بسبب الحرب في أوكرانيا..هل تغرق العصابات أوروبا بالمخدرات؟

بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين

بعد وقف إمدادات الغاز من روسيا، أكدت بروكسل أن بولندا وبلغاريا ستحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين، محذرة الشركات التي تسعى للدفع لروسيا بالروبل بعقوبات. ويجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون لبحث وضع الطاقة في الاتحاد.