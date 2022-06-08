بسبب الحرب في أوكرانيا..هل تغرق العصابات أوروبا بالمخدرات؟

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في الجزء الثاني.. الاتحاد الأوروبي يحذر من أن الحربَ في أوكرانيا قد تتسبب في تنامي تجارة المخدرات وتزايد عدد متعاطيها.. ما خلفياتُ هذا التحذير؟ وكيف تريد دول الاتحاد مواجهة هذا الخطر؟
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
بعد وقف إمدادات الغاز من روسيا، أكدت بروكسل أن بولندا وبلغاريا ستحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين، محذرة الشركات التي تسعى للدفع لروسيا بالروبل بعقوبات. ويجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون لبحث وضع الطاقة في الاتحاد.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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