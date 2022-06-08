 بسبب الحرب في أوكرانيا..هل تغرق العصابات أوروبا بالمخدرات؟ | مسائية DW | DW | 14.06.2022

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مسائية DW

بسبب الحرب في أوكرانيا..هل تغرق العصابات أوروبا بالمخدرات؟

في الجزء الثاني.. الاتحاد الأوروبي يحذر من أن الحربَ في أوكرانيا قد تتسبب في تنامي تجارة المخدرات وتزايد عدد متعاطيها.. ما خلفياتُ هذا التحذير؟ وكيف تريد دول الاتحاد مواجهة هذا الخطر؟

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