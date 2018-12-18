 بسبب الحب.. الروسي سبيريدونوف يقرر عدم نقل رأسه إلى جسم آخر! | عالم المنوعات | DW | 18.12.2018

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منوعات

بسبب الحب.. الروسي سبيريدونوف يقرر عدم نقل رأسه إلى جسم آخر!

بعدما كان مخططا أن يخضع لعملية نقل رأس معقدة وخطيرة نسبة نجاحها ضئيلة للغاية، قرر شاب روسي مقعد على كرسي متحرك العدول عن ذلك عقب عثوره على حب حياته وزواجه. بينما أكدت الزوجة أنها وزوجها يناسبان بعضهما البعض.

Russland Ingenieur Valery Spiridonov (picture-alliance/AP Images/A. Zemlianichenko)

"من الحب ما قتل" مقولة يتم تداولها بشكل كبير للحديث في كل مرة عن تسبب الحب في وفاة الكثير من الأشخاص حول العالم. لكن، عكس هذه المقولة لتصبح "من الحب ما أحيا" قد ينطبق ربما على شاب روسي شغل العالم كثيراً، وكان على وشك القيام بعملية جراحية معقدة تبدو فرص نجاحها قليلة للغاية، حسب العديد من الخبراء في المجال الطبي.

فقد ذكر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الثلاثاء ( 18 ديسمبر/كانون الأول 2018) أن فاليري سبيريدونوف (33 عاماً)، الذي يعاني من مرض جيني، ألغى القيام بعملية زرع رأس، بسبب وقوعه في حب فتاة روسية عقد قرانه عليها ورزق منها مؤخراً بطفل.

وفاليري سبيريدونوف هو شاب روسي، يعاني من مرض جيني نادر جعله يتنقل فقط على كرسي متحرك. وكان سبيريدونوف يريد نقل رأسه إلى جسم آخر في عملية أثارت حتى قبل القيام بها عاصفة من الانتقادات.

USA Valery Spiridonov vor der Presse (Imago)

وأوضح موقع صحيفة "ذا صن" أن سبيريدونوف انتابه الشك أن هناك شيئاً ليس على ما يرام فيما يخص خطط زراعة رأس ما في جسد آخر، خصوصاً بعد تأكيد الكثير من الخبراء في المجال الطبي أن القيام بهذه العميلة في الوقت الحالي مستحيل.

وفي نفس السياق، قال سبيريدونوف في تصريحات نقلتها صحفية كومسومولسكايا برافدا الروسية "فهمت أن الخطر كبير للغاية، إذ لم يسبق أن تم إجراء عملية من هذا النوع في وقت سابق".

من جهة آخرى، نقل موقع صحيفة "ميرور" عن الزوجة أناستازيا بانفيلوفا قولها "هؤلاء الأشخاص (في الكراسي المتحركة) يكونون أعمق بكثير وأوفياء وأصحاب قلوب طيبة وأيضاً أذكياء للغاية...وهذا هو الشيء الرئيسي". وأضافت أناستازيا، التي تحمل درجة ماجستير في التكنولوجيا الكيميائية "كنا نعيش في نفس المدينة وكثيراً ما التقينا بأمور تخص الجانب المهني. وبعد وقت قصير أدركنا أننا نناسب بعضنا البعض".

وتابع نفس المصدر أن أناستازيا وسبيريدونوف رزقا قبل ستة أسابيع بطفل يتمتع بصحة جيدة، فيما تعيش الأسرة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتابع سبيريدونوف دراسته هناك في جامعة فلوريدا.

الجدير ذكره أن الطبيب الإيطالي الشهير سيرغيو كانافيرون كان ينوي القيام بهذه العملية المعقدة، إذ أكد كانافيرون في (نوفمبر/تشرين الثاني 2017) أن أول عملية جراحية من أجل زراعة "رأس بشري حي" قد أصبحت وشيكة، حسب ما أشار إليه موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

ر.م/ع.ج.م

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    الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً

    الخلايا الجذعية أصل الطب المتجدد

    للخلايا الجذعية دور مهم في تطوير الطب المتجدد، فهي أصل جميع خلايا في الجسم، وبانقسامها تنشأ من الخلايا الجذعية خلايا فرعية لها وظائف محددة، لتتحول ثانية إلى خلايا جذعية. والمميز هو أن هذه العملية تستمر طيلة حياة الإنسان، وبذلك تتجدد أعضاء الجسم.

  • Stammzellenforschun

    الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً

    انتقادات حادة

    في عام 1998 نجح باحثون أمريكيون في الحصول على خلايا جذعية جنينية بشرية عبر قتل الأجنة، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة. فتوقيت بدء حياة الجنين الذي يتشكل بعد اتحاد البويضة بالنطفة لا يمكن تحديده، وفي عام 1991 تمّ تطبيق قانون حماية الأجنة في ألمانيا، الذي يمنع الحصول على خلايا جذعية من الأجنة، فضلاً عن أن استيراد هذه الخلايا الجنينية إلى ألمانيا لا يمكن أن يتم إلا وفق شروط صارمة.

  • Symbolbild Stammzellen

    الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً

    خلايا جذعية مقبولة أخلاقياً

    على عكس الخلايا المشتقة من الأجنة، فإن الحصول على ما يعرف بالخلايا الجذعية المستحثة أمر مقبول من الناحية الأخلاقية. فهي خلايا يتم الحصول عليها من خلايا جسدية بالغة، ويمكن تحويلها إلى خلايا جذعية بواسطة أربع خلايا يتم زرعها في المختبر. وتستخدم لعلاج الخلايا أو كأساس لاختبار الأدوية. وكثيراً ما تستخدم في بحوث خاصة بتطور مرض الشلل الرعاش مثلاً.

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    الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً

    تجديد أعضاء الجسم

    لا يمكن لجميع أعضاء الجسم أن تتجدد، كالعيون والدماغ والقلب. ومع التقدم في العمر، تصبح قدرة الأعضاء على التجدد محدودة، إذ تموت الخلايا وتنخفض قدرة الأعضاء على القيام بوظائفها. أحد أهداف الطب المتجدد هو إعادة تفعيل قوى الشفاء الذاتي للجسم ثانية.

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    الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً

    أنسجة بديلة

    عبر هندسة الأنسجة يمكن تطوير أنسجة تشبه الأصلية. ويمكن استخدام هذه الأنسجة في علاج الحروق وفي إنتاج الأوردة الدموية والأعضاء. هذه الطريقة تعزز عملية الشفاء الذاتي وهي بمثابة تقدم مهم في عالم الطب يفتح الباب أمام إمكانيات عديدة. وعبر هندسة الأنسجة يسعى الباحثون لاستبدال أعضاء كاملة مثل الكبد أوالكلى.

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    الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً

    العلاج بالخلايا

    الهدف من العلاج بالخلايا هو تحفيز عمليات التجديد، فضلاً عن استبدال الخلايا المشوهة أو المصابة. ويستخدم العلاج الخلوي كثيراً في حالات زراعة الخلايا الجذعية في الدم، وذلك عن طريق استبدال نخاع العظام المريض بخلايا سليمة، مثل علاج الحالات المتقدمة من سرطان الدم. فالعلاج الكيميائي والإشعاعي يؤثر سلباً على عملية إنتاج خلايا الدم والجهاز المناعي للمريض.

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    الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً

    العلاج بالجينات

    ما يزال العلاج الجيني موضع جدل كبير في عالم الأبحاث. وفيه يتم حقن مادة وراثية جديدة في الخلايا الجذعية، وبهذا يتم استبدال المورثة الجينية المصابة بمورثات سليمة. وتستخدم هذه الطريقة لعلاج الأمراض الوراثية بشكل أساسي وبعض أمراض السرطان. أما مشكلة هذا العلاج فهو استخدام بعض الفيروسات المعدلة وراثياً لنقل هذه المورثات، وهنا من الممكن للفيروسات أن تستعيد نشاطها وبالتالي إصابة المرضى بأمراض أخرى.

    الكاتب: د.ص (DW)


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