 بسبب الجائحة.. أطفال العائلات المهاجرة في ألمانيا بحاجة لدعم أكبر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.06.2021

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بسبب الجائحة.. أطفال العائلات المهاجرة في ألمانيا بحاجة لدعم أكبر

طالبت وزيرة ألمانية برصد ميزانية أكبر لدعم احتياجات الشباب والأطفال المنحدرين من أسر مهاجرة، والتي تضررت بشكل كبير من جائحة كورونا. وكانت الحكومة الألمانية قد أطلقت برنامجا لمساعدة هذه الفئة بتكلفة 2 مليار يورو.

Deutschland Frau Muslimische Frau holt Kinder von Schule ab

طالبت وزيرة الدولة للهجرة واللاجئين والاندماج في ألمانيا أنيته فايدمان ماوس بدعم أكبر لميزانية تعليم الشباب من عائلات المهاجرين، خاصة خلال فترة استمرار جائحة كورونا، وتبعاتها على قطاع التعليم.

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صانعو السفن في ألمانيا مازالوا يعانون من الركود بسبب جائحة كورونا. وفي الوقت الذي يتحسن فيه النمو وتتحسن الأمور في أعالي البحار، تأمل شركات صناعة السفن في الحصول على دعم حكومي لبرامج الاستثمار.

بالرغم من حصول الملاين في ألمانيا على كمامات للوقاية من كورونا مجاناً من نوع (FFP2)، ضمن دعم حكومي خاص لعدة شرائح مجتمعية، إلا أن طالبي اللجوء تم استثناؤهم من هذا القرار بحسب توضيح حكومي لوزارة الشؤون المجتمعية.

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وقالت الوزيرة الألمانية لمجموعة فونكه الاعلامية السبت (الخامس من يونيو/ حزيران 2021) أنه من الضروري استقطاب أعداد كبيرة من الأطفال والشباب صغار السن لهذا البرنامج التعليمي، ورجحت أن تكون نسبة الاستقطاب للأطفال المشاركين تحت عمر 15 سنة بـ 40 بالمئة على الأقل.

وكانت الحكومة الألمانية قد أطلقت برنامجا خاصا بميزانية قدرها 2 مليار يورو، من أجل مساعدة الأطفال والشباب من عائلات مهاجرة على التغلب على تبعات الجائحة.

وبحسب الوزيرة الألمانية، فإن الأسر التي لديها أصول مهاجرة، تضررت بشكل أكبر داخل المجتمع الألماني، خاصة بسبب تركز نسب كبيرة من الأعمال التي يمتهنها الأفراد القادمين من هذه العائلات في مهن غير مهيأة للعمل المنزلي، مقارنة بالموظفين على سبيل المثال.

ولاقى أفراد يعملون في الرعاية أو البيع بالتجزئة صعوبات في الاحتفاظ بعملهم، وتأثروا بالبطالة بشكل أكبر، بحسب فايدمان ماوس للمجموعة الإعلامية.

ورأت الوزيرة أن احتياجات الأطفال والشباب من عائلات مهاجرة يجب أن تلقى لهذه الأسباب، اهتماما أكبر من قبل الحكومة من أجل التغلب على المشاكل التي تواجههم.

ع.أج/ ع ج م ( اي بي دي)

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